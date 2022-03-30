تقرير: الصين تواصل ترسيخ نفوذها الاقتصادي في الأرجنتين

قالت مجلة ”لوموند“ الفرنسية، إن الصين تواصل ترسيخ نفوذها في أمريكا الجنوبية، وتحديداً في الأرجنتين، ولاسيما بعد اندماج العاصمة بوينس آيرس في ”طرق الحرير الجديدة“ في 6 شباط / فبراير.

وبحسب المجلة، اعتُبر فبراير شهر الاحتفال بالعلاقات الثنائية الصينية الأرجنتينية؛ ففي 19 شباط / فبراير احتفل البلدان بنصف قرن من العلاقات الدبلوماسية، وهي مناسبة لجعل 2022 عام الصداقة والتعاون بين الأرجنتين والصين.

وفي 6 شباط/ فبراير، وقعت بوينس آيرس وبكين مذكرة انضمام إلى ”طرق الحرير الجديدة“، وهو مشروع ضخم للاستثمارات في البنية التحتية وتكنولوجيا الصين، يشمل نحو 150 دولة، ويعد أداة نفوذ بكين في جميع أنحاء العالم.

وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، عبر ”تويتر“: ”نحن نقدر الروابط العميقة والمستمرة للعلاقات الصينية الأرجنتينية. سأتذكر الترحيب الحار من الشعب الصيني“.

وأعلن عن مبالغ الاستثمارات في جزأين؛ الجزء الأول تمت الموافقة عليه بالفعل، بحسب وزارة الخارجية، بمبلغ 14 مليار دولار (حوالي 12,7 مليار يورو)، ويشمل عشرة مشاريع للبنية التحتية بما في ذلك المشاريع الرئيسية لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية لنهر سانتا كروز، ومحطة الطاقة النووية الرابعة في زاراتي.

أما الجزء الثاني وقيمته 9,7 مليار دولار، وهو قيد المصادقة عليه، فهو يضم 16 مشروعاً تجمع بين قنوات مائية، ومجمع لتوليد الطاقة الكهرومائية، وطرق سريعة، وفقاً لمصادر أرجنتينية رسمية.

وجاء في تقرير المجلة أن أحد المشاريع المركزية يتمثل في نظام خطوط أنابيب الغاز من أجل تحقيق الإمداد الذاتي للغاز في جميع أنحاء البلاد، والمكاسب المتوقعة 3000 محطة عمل مباشرة وغير مباشرة للتشغيل، و1200 محطة عمل لصالح الإنتاج الجديد الذي سيتم نقله، ما يمثل نحو 2 مليار دولار من الاستثمار.

كما وقع البلدان سلسلة من وثائق التعاون المؤسسي في مختلف المجالات، من التعليم إلى الزراعة، ووسائل الاتصال العامة وحتى الطاقة النووية.

وكان هذا التجدد للاستثمارات ”نعمة“ في الوقت الذي تتعافى فيه الأرجنتين من ثلاث سنوات من الركود وتعاني مع اقتصاد أصابه التضخم والفقر.

وأمريكا الجنوبية تزود الصين بشكل رئيسي بفول الصويا والمعادن والزيت.

ومنذ 2010 تستثمر الصين في هذه المجالات بشكل متزايد لتلبية احتياجاتها من المواد الخام“، بحسب ماري فورجيت وسيلفينا كاريزو في تحليل لـ Presses de Sciences Po نُشر في 2015.

وفي 2004، وقعت حكومة نيستور كيرشنر العديد من الاتفاقيات المتعددة الأطراف، التي يمكن قراءتها في ضوء تنوع العلاقات الدولية، في موازاة الصلة مع الولايات المتحدة، المساهم الرئيسي بصندوق النقد الدولي، المسؤول جزئيًا عن أزمة 2001.

وأكد باتريشيو جوستو، الباحث في الجامعة الكاثوليكية في الأرجنتين ومدير شركة الاستشارات المرصد الصيني الأرجنتيني، وجود أمر واحد مستقر في الأرجنتين، على مدار فترة الحكومات ”هو بالفعل العلاقة مع الصين“.

وتعد الصين ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين التي تصدر للصين فول الصويا بشكل أساسي، وتصدر لحوم البقر والدواجن والأسماك وفقًا لمذكرة من بورصة روزاريو 2020.

ومع ذلك لا يزال الميزان التجاري مع الصين في حالة عجز، إذ تجاوز 7 مليارات دولار في 2021، مع استيراد الأرجنتين للمنتجات المصنعة.

ووفق ”لوموند“، شدد سيرجيو سيزارين، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة تريس دي فيبريرو على ”أهمية الدعم المالي من قبل الصين، من خلال آلية المقايضة التي تصل اليوم إلى ما يعادل 20 مليار دولار”.

وفي سياق زيارتها للصين، أعلنت الحكومة الأرجنتينية، في آذار/مارس، عن زيادة هذه القاعدة النقدية التي أتاحها بنك الشعب الصيني، لتصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، مما يجعل من الممكن تقوية الاحتياطيات الخام للبلاد، التي تعاني من نقص مزمن في العملات الأجنبية.

وإذا اتضح أن مجال النفوذ إقليمي، تكون الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لشيلي، وتعد الأرجنتين بالنسبة للصين شريكًا متميزًا في أمريكا اللاتينية بسبب التعاون التكنولوجي. وهذا جانب ”يزعج“ الولايات المتحدة كثيرًا.

وأيد الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، التقارب الأيديولوجي مع الصين، في تصريحات مصورة موجهة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وعلق بإعجاب على زيارته لمتحف الحزب الشيوعي الصيني، قائلاً: ”لا يزال التماثل قائمًا إلى حد كبير مع مسار الثورة حتى الآن، التي وضعت الصين في المكانة المركزية التي تحتلها في العالم“، ومع ذلك فإن اللون السياسي ليسار الوسط، للرئيس الأرجنتيني ليس له صلة تُذكر بالحزب الشيوعي الصيني.

ويصرّ دييجو جيلار، السفير الأرجنتيني السابق لدى الصين، على التحالف الذي يجب أن يظل تجاريًا بحتًا، دون تقارب في الآراء السياسية.

وقال: ”لا شك أننا غربيون بعمق، ونؤمن بالديمقراطية وبالجمهورية، وبتقسيم السلطات وبالصحافة الحرة وباستقلال القضاء. لا يوجد شيء من كل هذا في الصين“.

ومن بين المشاريع التي تلقي بظلال من الشك على تحديد أي نفوذ على القضايا التجارية، المحطة الفضائية للمراقبة بالأقمار الصناعية، وتديرها منظمة تابعة للجيش الصيني.

وقال جيلار، ”عندما وصلت كسفير طلبت تعديلًا، مع إضافة فقرة تحدد أن الأمر يتعلق حصريًا بالأنشطة المدنية“، متسائلا ”ماذا عن التدريب العسكري لضباط أرجنتينيين في الصين؟ الأمر يتعلق بثلاثة إلى خمسة ضباط كل عام، في كلا الاتجاهين“.

وأنهت المجلة الفرنسية تقريرها، بقول باتريشيو جوستو، الباحث في الجامعة الكاثوليكية في الأرجنتين: ”سيكون هناك دومًا عدم تناسق مع الصين.. ومن فائدة الأرجنتين أن تنوّع علاقاتها دون تفضيل أي منها“.

وحذر قائلاً: ”نحن نتجه نحو علاقة أحادية مع الصين، وهذه ليست بانوراما مثالية. يجب أن تكون هذه العلاقة أساسية واستراتيجية، لكن لا يمكن أن تكون هي الوحيدة من نوعها“.