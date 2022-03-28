رئيس "مبادلة" الإماراتية: يجب علينا وقف استثماراتنا في روسيا‎‎

قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، خلدون المبارك، اليوم الإثنين، إنه يتعين على شركة مبادلة للاستثمار وقف استثماراتها في روسيا والتي تمثل أقل من واحد بالمئة من محفظتها.

وأضاف المبارك في مؤتمر استثماري في دبي: ”ما يحدث في هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا مهزلة لها عواقب وخيمة على حياة الإنسان وتأثيرها يمتد على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم“. وقال إن مبادلة تدير استثماراتها ”بحكمة“.

وأضاف: ”من الواضح، في مثل هذه البيئة، علينا أن نوقف الاستثمار في هذه السوق، في روسيا“.

وكان بنك المشرق الإماراتي قد قرر في وقت سابق، وقف إقراض البنوك الروسية بسبب اشتداد المخاطر جراء حرب روسيا على أوكرانيا.

واعتبر القرار في حينه أنه واحد من أولى الخطوات من جانب بنك في الشرق الأوسط لوقف صلاته بروسيا، كما يؤكد التوتر المتنامي في أنحاء العالم خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات الغربية.

وتأتي خطوة المشرق الإماراتي في وقت تعمل فيه بنوك في مختلف أنحاء العالم على إنهاء علاقاتها مع البنوك الروسية بعد موجة من العقوبات الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا، ومنها فصل بعض بنوك روسيا عن نظام المدفوعات الدولية سويفت.

وكانت العديد من الشركات والمجموعات الدولية قد علقت أنشطتها في روسيا أو انسحابها التدريجي من هذا البلد بسبب غزو أوكرانيا.

وتنوعت الشركات التي انسحبت من روسيا، أو تلك التي علقت أعمالها بين شركات التكنولوجيا والنفط والبنوك وشركات الصرافة.