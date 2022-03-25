"إن إم سي" للرعاية الصحية تخرج من الوصاية في الإمارات لتشكيل شركة جديدة

ودخلت ”إن إم سي“، التي كانت مدرجة في لندن، في أزمة في 2020 بعد الكشف عن ديون مخفية بأكثر من أربعة مليارات دولار، مما تسبب في خسائر كبيرة للعديد من البنوك داخل الإمارات وخارجها.

وقال بيان صادر عن الأوصياء المشتركين من ”ألفاريز“ و“مارسال“: ”تخرج 34 من شركات إن إم سي من الوصاية، في إطار عملية سريعة لتشكيل مجموعة إن إم سي جديدة“.

واتفقت بنوك يقودها بنك أبوظبي التجاري على مبادلة ما تدين به الشركة لها مقابل ”أدوات تخارج“ بموجب تسهيلات جديدة.

وقال بنك أبوظبي التجاري إنه حصل على 37.5 من ”أدوات التخارج“ القابلة للتحويل في تسهيلات بقيمة 2.25 مليار دولار صادرة عن شركة ”إن إم سي“ القابضة الجديدة بعد أن أكملت الشركة عملية إعادة هيكلة ديونها وخروجها من الوصاية القضائية.

وكانت ”إن إم سي“ قالت في سبتمبر أيلول إن القيمة المستقبلية المتوقعة للشركة الجديدة ستكون 2.25 مليار دولار.

وقال رئيس ”إن إم سي“ التنفيذي مايكل ديفيز لـ“رويترز“، إن قيمة الشركة الجديدة ستكون أعلى إذا بيعت الشركة، لأن البنوك لن ترغب في الاحتفاظ بأنشطة ”إن إم سي“ إلى أجل غير مسمى.

وأضاف: ”في غضون السنوات الثلاث المقبلة، ستعود إن إم سي هيلث كير للبيع.. ربما لمستثمرين من المؤسسات.. يمكن أن يكون مستثمرا استراتيجيا.. قد يكون مزيجا من هؤلاء وأولئك“.

وتوظف الأنشطة الرئيسية لـ“إن إم سي“ في الإمارات وسلطنة عمان أكثر من 12 ألفاً، وتخدم أكثر من 5.4 مليون مريض سنوياً، من خلال 11 مستشفى، و54 من العيادات ومراكز الرعاية المتخصصة.

وأضاف ديفيز: ”نتحدث عن شركة تخلصت من الاحتيال، وتخلصت من الوصاية، وأمضت عامين في حشد العمليات التي ستوفر لنا وترشدنا إلى إدارة سليمة“.

وبدأت أزمة“إن إم سي“ التي أسسها رجل الأعمال الهندي ب.ر شيتي في منتصف السبعينيات، بعد أن شككت شركة البيع على المكشوف مادي ووترز في تقاريرها المالية، وظهرت شكوك حول حجم الحصص التي يملكها أكبر مساهميها.