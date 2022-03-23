تشمل الابتكار والصيانة.. تعاون إسرائيلي مغربي لتطوير صناعة الطيران المدني

وقع المغرب وإسرائيل اليوم الأربعاء اتفاقا للتعاون في مشروعات الطيران المدني مع سعي البلدين لتوثيق التعاون الاقتصادي بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية العام الماضي.

وقال وزير الصناعة المغربي رياض مزور بعد توقيع الاتفاقية مع رئيس شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية المملوكة للدولة عمير بيريتس في الرباط إن الاتفاق سيشمل مشروعات محتملة في مجال الابتكار وصيانة الطائراتوتحويلها.

ولم تتوفر تفاصيل عن مشروعات بعينها قد يؤدي الاتفاق لإطلاقها أو حجم الاستثمارات التي قد يشملها.

ووقعت الدولتان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي اتفاقا دفاعيا يشمل المخابرات والتعاون في مجال الصناعات العسكرية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المغرب يريد شراء طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع وأسلحة أخرى.

وقال عمير بيريتس إن الاتفاق الحالي بين شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية والمغرب مدني بحت.

وارتفعت صادرات المغرب المتعلقة بالطيران بنسبة 22 بالمئة العام الماضي لتعود لمستواها قبل الجائحة مسجلة 1.54 مليار درهم (1.6 مليار دولار) إذ نوع المصنعون منتجاتهم لتشمل مجالات المحركات ذات التقنيات المتقدمة.

وشجعت الحكومة المغربية الاستثمار في الشركات المزودة لمجال الطيران في الأعوام الماضية على أمل أن تضاهي النجاح الذي حققته في تصنيع السيارات وأسست لمراكز لتقصير سلاسل الإمداد وتبادل الخبرات.

وقالت إسرائيل الشهر الماضي إنها تريد تعزيز التجارة مع المغرب إلى 500 مليون دولار سنويا من 130 مليون دولار حاليا. ويسعى المغرب لأن تضخ إسرائيل استثمارات في مجالات صناعة السيارات والزراعة والنسيج والأدوية والطاقة المتجددة.

وقالت سفارة إسرائيل في الرباط إن ممثلين من منظمات أعمال وتصدير إسرائيلية سيزورون المغرب الأسبوع المقبل لمناقشة فرص الاستثمار.