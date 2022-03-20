"أرامكو": إمداداتنا لم تتأثر بالهجمات الأخيرة.. وملتزمون بالعقوبات على روسيا

أكد الرئيس التنفيذي لـ“أرامكو“، أن إمدادات الشركة النفطية السعودية، لم تتأثر بالهجمات التي وقعت فجر اليوم الأحد، مؤكدا في الوقت ذاته التزام الشركة بالعقوبات المفروضة على روسيا.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت سابق من يوم الأحد، تعرض محطة تحلية المياه بالشقيق، ومنشأة أرامكو في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز بمحطة أرامكو بينبع، لهجوم حوثي بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أمين بن حسن الناصر، في تصريحات نقلتها وكالة ”رويترز“ أن إمدادات أرامكو النفطية لم تتأثر بالهجمات.

وشدد الناصر في سياق آخر، أن أرامكو ”ملتزمة بالكامل بجميع العقوبات المفروضة على روسيا“.

وحول ما ذكرته تقارير مؤخرا من أن السعودية تجري محادثات مع الصين، لبيع بعض منتجاتها النفطية بعملة اليوان، قال الناصر إنه لا يعلق على ”شائعات أو تكهنات“.

من جانب آخر، أعلنت شركة ”أرامكو“ النفطية السعودية، يوم الأحد، زيادة صافي أرباحها بنسبة 124% في 2021 مقارنة بالعام 2020، بارتفاع يتجاوز الأرباح التي حققتها قبل تفشي جائحة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وتأتي هذه الزيادة في الأرباح مع ارتفاع أسعار النفط وتعافي الاقتصاد.

وقالت الشركة العملاقة في بيان إن ”صافي دخلها وصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار) في 2021، مقابل 183.8 مليار ريال (49 مليار دولار) في 2020″، علمًا بأنها حققت أرباحًا بقيمة 88.2 مليار دولار في 2019.

وكان المحللون توقعوا أن يبلغ صافي الربح 106 مليارات دولار في 2021، وفقًا للتقدير الأساسي للمحللين على ”ريفينيتيف ايكون“.

وأنهت العقود الآجلة لـ“خام برنت“ عام 2021 على ارتفاع 50.5% وهي أكبر زيادة منذ عام 2016.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي في العام الماضي 31.9 مليار دولار بارتفاع بنسبة 18% عنه في 2020.

وتعتزم أرامكو ،أيضًا، زيادة طاقتها الإنتاجية المستدامة القصوى إلى 13 مليون برميل يوميًّا بحلول عام 2027، وتريد زيادة إنتاجها من الغاز بأكثر من 50% بحلول 2030.

وقالت الشركة ،أيضًا، إنها تعتزم تطوير طاقتها على تصدير الهيدروجين بدرجة كبيرة، وأن تصبح رائدة على مستوى العالم في جمع وتخزين الكربون.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة في بيان، إن ”الأوضاع الاقتصادية تحسنت بدرجة كبيرة، لكن التوقعات ما زالت غير مؤكدة بسبب عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية“.

وأضاف أن ”خطة استثمار الشركة تهدف إلى الاستفادة من زيادة الطلب في الأجل الطويل على طاقة يعتد بها في متناول الناس وأكثر أمانًا واستدامة“.

وأعلنت أرامكو، التي تأتي في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السوقية بعد أبل ومايكروسوفت، توزيعات أرباح بلغت 75 مليار دولار في 2021 تماشيًا مع تعهدها السابق.

يذكر أنه في الخامس من شهر آذار/ مارس الجاري، أظهر مسح أجرته وكالة بلومبيرغ لتجار النفط ومصافيه، أن شركة أرامكو رفعت أسعار النفط لجميع المناطق مع ارتفاع أسعار النفط الخام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى أكثر من 115 دولارًا للبرميل.

وأشار المسح إلى أن أرامكو رفعت علاوة سعر خامها العربي الخفيف، للشحنات الصادرة إلى آسيا شهر نيسان/ أبريل المقبل إلى 4.95 دولار للبرميل فوق مستوى معيار سعر الخام القياسي الذي تستخدمه.