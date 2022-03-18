بورما توافق على بيع فرع "تيلينور" النروجية للاتصالات إلى شركة لبنانية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

وافق المجلس العسكري الحاكم في بورما على بيع فرع شركة ”تيلينور“ النروجية العملاقة للاتصالات في بورما إلى مجموعة ”إم1“ اللبنانية، وفق ما أعلنت الشركتان، يوم الجمعة.

وأفادت المجموعة اللبنانية في بيان: ”أُبلغت مجموعة (إم1) بأن لجنة ميانمار للاستثمارات وافقت على طلب مجموعة (تيلينور) لبيع (تيلينور ميانمار) إلى (إنفستكوم بي تي إي المحدودة)، المرتبطة بمجموعة (إم1)“.

وأفادت ”تيلينور“ في بيان منفصل أن عملية البيع حصلت على ”الموافقة التنظيمية النهائية“.

وتسود الفوضى في بورما منذ أشعل انقلاب العام الماضي، احتجاجات ضخمة رد عليها الجيش بتنفيذ حملة أمنية دامية.

وفي تموز/يوليو، أعلنت ”تيلينور“ أنها تخطط لبيع فرعها ”تيلينور ميانمار“ وأشارت لاحقًا إلى أن قرارها جاء نتيجة طلب المجلس العسكري بأن تدخل معدات مراقبة على الشبكة.

وفي الشهر ذاته، أعلنت 474 مجموعة من المجتمع المدني في بورما أن قرار ”تيلينور“ الانسحاب كان غير مسؤول وبأنها لم تفكّر بشكل كافٍ بتأثيره على حقوق الإنسان.

وتفيد مجموعات ناشطة بأن أي مالك جديد سيمتثل إلى مطالب المجلس العسكري مستقبلًا بتزويده ببيانات الهواتف المحمولة.

وقالت ”إم1“ أنها ستقيم شراكة مع مجموعة ”شوي بيان فيو“ المحلية لتملّك الكيان الجديد.

وبدأت ”شوي بيان فيو“، التي تأسست العام 1996، توزيع مشتقات البترول إلى الحكومة العسكرية حينذاك وتوظف أكثر من ألفي شخص في بورما.

وأما ”إنفستكوم“، فأسسها رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مع شقيقه طه في الثمانينيات وهي شركة لها شبكة أعمال واسعة في عالم الاتصالات.

وأنشأ في 2007 مجموعة ”أم 1“ التي تنشط في مجال الأعمال الاستثمارية المتنوعة.

وقتلت قوات الأمن منذ الانقلاب أكثر من 1600 شخص، فيما تم توقيف أكثر من 11 ألفا، وفق مرصد محلي.