مصر ترفع سعر توريد القمح المحلي بواقع 65 جنيها للإردب

قررت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، تفويض وزارة التموين لوضع آلية لتسعير الخبز الحر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتثبيت سعر رغيف الخبز.

وأضاف بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم، أن المجلس أقر أيضا حافزا إضافيا بقيمة 65 جنيها (4 دولارات) لكل إردب وزن 150 كيلو جراما على أسعار توريد القمح المحلي.

ويضاف ذلك السعر إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً ليصبح سعر التوريد ما بين 865 – 885 جنيها للإردب بحسب درجة النظافة.

وجاءت قرارات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفادي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كون مصر أحد أكبر الدول المستوردة للقمح من روسيا وأوكرانيا بشكل خاص.

وأصدر وزير التموين قرارا يلزم المزارعين بتوريد ما لا يقل عن 12 إردب قمح، لكل فدان مزروع بموسم الحصاد الحالي، لجهات التسويق وهي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.

ونص القرار على أنه ”في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار، فيجب على المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة“.

وحظر القرار بيع المحصول للعام الحالي لغير جهات التسويق المحددة، سواء كان لشخص طبيعي أو اعتباري، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين يتضمن الموافقة على الكميات والغرض من الشراء وكذا الموافقة على أماكن التخزين.

تأتي كل هذه الخطوات، بعد أن أعلنت الحكومة مؤخراً عن أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي حتى نهاية العام الجاري، سواء من خلال الكميات المستوردة الموجودة حالياً، أو عبر موسم الحصاد المقرر له منتصف أبريل المقبل.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه يوم الثلاثاء، الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم؛ للحد من ارتفاع ثمنه، ودفع مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية بالتأكد من تنفيذ التسعيرة الجديدة، وذلك في إطار السيطرة على الأسواق في ظل الارتفاعات التي ضربت أسعار الكثير من السلع منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتستهلك مصر 20 مليون طن من القمح، في حين تنتج 8 ملايين طن فقط، حيث تسعى الدولة لإحكام السيطرة على المحصول من خلال الشراء عبر الجهات المحددة، لضمان حصة المخابز والخبز المدعم، وتفاديا للسوق السوداء وارتفاع الأسعار.