المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية‎‎

وقع ”الاتحاد العام لمقاولات المغرب“ و“هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية“، الثلاثاء، في تل أبيب، على اتفاقية شراكة إستراتيجية لوضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية.

وجاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الإسرائيلي – المغربي المنعقد في تل أبيب.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورون تومر، رئيس هيئة المشغلين وأرباب الأعمال الإسرائيلية ورئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيلي، وأوريل لين، رئيس اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، سيتم فتح قنوات الشراكة بين القطاع الخاص المغربي ونظيره الإسرائيلي، والتنسيق في المشاريع ذات الاهتمام المشترك.

وتنص الاتفاقية كذلك على أن الطرفين سيواصلان حوارًا مفتوحًا للمساهمة في التوسع المتبادل للتجارة، والاستثمار، وتطوير التكنولوجيا، كما تعهد الطرفان بإنشاء قناة اتصال من خلال مجلس أعمال ثنائي لتعزيز التعاون بين المنظمتين، وتطوير تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا ذات الأهمية لتعزيز تنمية الشركات من كلا البلدين.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحسين تبادل المعلومات التجارية حول أنشطة الاستيراد والتصدير، والبحث والتطوير والابتكار، وإمكانيات التعاون التكنولوجي بين البلدين.

وقال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إن ”المغرب وإسرائيل يمتلكان رؤية إستراتيجية واضحة، ورغبة قوية، لتعزيز حجم المبادلات التجارية، والاستثمار، وتحسين الولوج المتبادل إلى الأسواق، وتحفيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المشترك“.

وأضاف أن ”التعاون الثنائي، يشهد على إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في ديسمبر 2020، تطورًا ملحوظًا في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، منها على وجه الخصوص: السياحة، والصحة، والفلاحة، والماء، والصناعة، والتعليم، والتكنولوجيا، بغية الرفع من المبادلات إلى 500 مليون دولار“.

من جهتها، أفادت قناة ”إي 24 نيوز“ الإسرائيلية، أن الوفد المغربي اطلع على هامش المنتدى الاقتصادي على فرص الاستثمار التي توفرها إسرائيل لفائدة المستثمرين من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات للتعاون، وخلق الشراكات بين المقاولات الإسرائيلية ونظيرتها المغربية في مجالات اقتصادية متعددة.

وشارك في المنتدى 80 شركة مغربية، وأكثر من 300 شركة إسرائيلية تعمل في قطاعات مختلفة، بينها: الزراعة، والصناعة، والصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، والمياه، وذلك بهدف وضع أسس شراكة اقتصادية وتجارية قوية، ومستدامة، من شأنها خلق قيمة مضافة، وفرص شغل جديدة.

وتأتي زيارة الوفد المغربي إلى إسرائيل تكملة للزيارات بين وفدي الطرفين للتوقيع على اتفاقيات، وتدعيم الشراكات الثنائية في المجال الاقتصادي، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي إلى المغرب، في شباط/فبراير المنصرم.

وكان وفد الاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وصل، الأحد، إلى مطار بن غوريون في تل أبيب قادمًا من مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، على متن أول رحلة للخطوط الجوية المغربية تربط البلدين.