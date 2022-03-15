أوروبا تدعم أسعار الوقود للأسر وتساعد الشركات المتضررة من غزو أوكرانيا

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، اليوم الثلاثاء، على دعم أسعار الوقود للأسر، وتقديم مساعدة للشركات المتضررة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال لومير، خلال حديثه في مؤتمر صحفي، بعد أن ترأس محادثات بين وزراء مالية الاتحاد: ”هذه الحرب في أوكرانيا تؤدي إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، خصوصا الغاز والغذاء. هذا يستدعي استجابة اقتصادية منسقة من الدول الأوروبية“.

وقال لومير، الذي ترأس بلاده حاليا التكتل المؤلف من 27 دولة، إن الاستراتيجية المشتركة تقوم على أساس مقترحات للمفوضية الأوروبية لتخفيف القيود على الدعم الحكومي في دول الاتحاد؛ للمساعدة في التعامل مع الوضع الطارئ الناتج عن أزمة أوكرانيا.

وأضاف قائلا: ”هذه الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية. الأول، تقديم الدعم لكل الأسر المتأثرة بالزيادة الحادة في أسعار الوقود. هذا الشيء فعلناه في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية الأخرى فعلت نفس الشيء أو تدرس عمل هذا.“

و“إجراء الدعم الثاني هو مساعدة الشركات الأكثر تضررا من الزيادة الحادة في أسعار الغاز. وستأتي المساعدة على صورة قروض تضمنها الحكومات أو منح للشركات التي تستهلك الكثير من الطاقة“، وفقاً للومير.

وأوضح الوزير الفرنسي أن ”الإجراء الثالث هو تنويع مصادر الطاقة لإنهاء الاعتماد على روسيا، وهي أكبر مورد للطاقة إلى التكتل، إذ تقدم 45 في المئة من حاجاته من الغاز، وأكثر من ربع وارداته من النفط، ونصف وارداته من الفحم“.

في ذات الإطار، أعلنت بريطانيا أنها ستدفع مالاً للسكان لفتح منازلهم أمام الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي، إذ تتحرك الحكومة لتهدئة الغضب من طريقة تعاملها مع أزمة اللاجئين الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت الحكومة البريطانية، يوم الأحد الماضي، إن البرنامج الجديد المعروف باسم ”منازل لأوكرانيا“ سيسمح للاجئين الفارين من الحرب التي تشنها روسيا بالقدوم إلى بريطانيا، حتى وإن لم يكن لديهم أقارب فيها.

وستدفع بريطانيا 350 جنيها إسترلينيا (456 دولارا) شهريا لمن يستطيع توفير غرفة أو عقار زائد عن احتياجاته للاجئين لمدة ستة أشهر على الأقل.