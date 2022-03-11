ضمن موجة مستمرة للاكتتاب.. النهدي السعودية تطرح أسهمها لأول مرة في تاريخها

أعلنت شركة النهدي الطبية السعودية الخاصة، أنها حددت سعر الطرح النهائي لإدراجها في السوق المالي بسعر 131 ريالا (34.92 دولار) للسهم للأفراد والمؤسسات ضمن موجة مستمرة للطرح العام الأولي تستقطب المستثمرين في المملكة.

وقالت الشركة التي تمتلك سلسلة صيدليات شهيرة في المملكة، إنها انتهت بنجاح من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية السعودية، وحددت السعر النهائي لطرحها الأولي بـ131 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

وأضافت الشركة في بيان اطلع ”إرم نيوز“ على نسخة منه، أن عملية بناء سجل الأوامر جذبت طلبات اكتتاب بقيمة 299 مليار ريال سعودي (80 مليار دولار) وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة.

وعند نهاية الاكتتاب على 39 مليون سهم عادي طرحته ”النهدي“، تمثل 30% من رأسمالها، ستنضم مجموعة مؤسسات استثمار، وعدد أقل من المستثمرين الأفراد، لملاكها الأصليين، إذ إنها مملوكة مناصفة بين شركة النهدي القابضة، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة (سدكو).

وتمتلك الشركة سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة ومنصة إلكترونية للخدمات الصحية، وتسعى للتوسع في مجال مجمّعات العيادات والعيادات السريعة وخدمات الاستشارة الطبية عن بعد والمختبرات الطبية وحلول الرعاية الصحية المنزلية.

وتأسست الشركة عام 1986، ومقرها مدينة جدة، وتمتلك حالياً 1151 صيدلية في 144 مدينة وقرية عبر المملكة، كما أنها افتتحت صيدلية في دبي في الإمارات عام 2019، وتسعى لافتتاح المزيد في الفترة المقبلة.

وحققت الشركة إيرادات في عام 2020 نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وأرباح صافية 849 مليون ريال (226.4 مليون دولار).

ويشهد السوق السعودي استمرار الطلب القوي على مبيعات الأسهم، بالتوازي مع قفزة أسعار النفط وبعد التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.

ويقول تقرير اقتصادي لوكالة ”بلومبيرغ“ إن سوق الأسهم في الرياض كان من أكثر أسواق الشرق الأوسط ازدحاما للاكتتابات العامة الأولية في السنوات الأخيرة، حيث جمعت الشركات السعودية ما يقرب من 9.3 مليار دولار من طروحات الأسهم في العام الماضي وحده.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أيضا، أن شركة النهدي تسعى للحصول على تقييم بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في الطرح العام الأولي.

وقالت تقارير اقتصادية سابقة إن الشركة تخطط لجمع نحو 1.3 مليار دولار من الطرح.

وكان الاكتتاب العام الأولي لشركة ”أكوا باور إنترناشونال“ بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي أكبر إدراج في المملكة منذ إدراج شركة النفط الحكومية العملاقة (أرامكو) عام 2019، عندما جمعت نحو 30 مليار دولار في أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق.