رويترز: أدنوك وبورياليس تسعيان إلى طرح عام أولي لمشروعهما المشترك "بروج"

قال مصدران مطلعان لـ“رويترز“ إن شركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“، وشريكتها النمساوية ”بورياليس“ لصناعة الكيماويات، دعتا بنوكًا لتقديم عروض لترتيب عملية إدراج مشروعهما المشترك للبلاستيك ”بروج“ في البورصة.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسمهما، إن ”أدنوك“ المملوكة للدولة، و“بورياليس“ دعتا عددًا من البنوك المحلية والإقليمية للمشاركة في الطرح العام الأولي.

وامتنعت ”أدنوك“ التي تورد ما يقرب من 3% من الطلب العالمي على النفط عن التعقيب. كما لم ترد شركة ”بورياليس“ المملوكة لشركة التكرير النمساوية ”أو.إم.في“، وشركة ”مبادلة“ للاستثمار، التابعة لحكومة أبوظبي بعد على طلب للتعليق.

وأضاف المصدران أن مهام التنسيق العالمية أُسندت لبنوك ”سيتي“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“مورجان ستانلي“ وبنك ”أبوظبي الأول“، في وقت سابق من هذا العام.

وأشارا إلى أن بنك الاستثمار الأمريكي ”جولدمان ساكس“ يسعى أيضًا إلى تولي دور في العملية.

ولم يرد بنكا ”إتش.إس.بي.سي“ و“أبوظبي الأول“ بعد على طلب للتعليق. ورفضت بنوك ”جولدمان ساكس“ و“سيتي“ و“مورجان ستانلي“ التعليق.

وتصنع ”بروج“ البلاستيك المستخدم في السيارات، وتغليف المواد الغذائية، من ضمن منتجات كثيرة. ووفقًا لموقعها على الإنترنت، توظف الشركة 3 آلاف فرد، ولديها عملاء في أكثر من 100 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وآسيا، وأفريقيا. ويقع مصنعها الرئيس في أبوظبي، كما أن لديها مكتب تسويق ومبيعات في سنغافورة.

وقالت ”أدنوك“ و“بورياليس“، الشهر الماضي، إنهما تدرسان تنظيم طرح عام أولي محتمل لمشروع ”بروج“.

وارتفع مؤشر الأسهم الرئيس في أبوظبي 13 % تقريبًا، هذا العام، وسط طفرة في الاكتتابات الأولية.

وأشرف الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر على إستراتيجية تحول بدأتها الشركة منذ أكثر من 4 سنوات عبر تشكيل فريق استثماري لتسييل الأصول، وجمع الأموال من مجموعات الاستثمار الخاصة الدولية.

وأدرجت ”أدنوك“، العام الماضي، أنشطة الحفر لديها في أكبر طرح عام أولي في أبوظبي حتى الآن، كما جرى تداول أسهم شركة ”فرتيجلوب“، وهو مشروع مشترك بين ”أدنوك“ وشركة إنتاج الكيماويات ”أو.سي.آي“، لأول مرة في سوق الأسهم، العام الماضي، وطرحت أدنوك أسهمًا في شركتها للتوزيع، في العام 2017.