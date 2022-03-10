"فاينانشال تايمز": الحرب في أوكرانيا تهدد الاقتصاد الصيني

اعتبرت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية، أن الحرب في أوكرانيا تمثل تهديدا للاقتصاد الصيني، وقد تؤدي إلى ردود فعل دبلوماسية قوية، في ظل دعم بكين لروسيا.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الخميس: ”عندما بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا منذ أسبوعين، فإن جين يان، المسؤولة التنفيذية البارزة في تصنيع مكونات الآلات في شرق الصين، قالت إنها لا تشعر بالقلق من عواقب هذا الحدث، حيث يمثل المشترون من روسيا وأوكرانيا أقل من 5% من إجمالي مبيعات الشركة للخارج في العام 2021“.

وأضافت: ”ولكن مع احتدام الهجوم الروسي على أوكرانيا، فإن هذه الرؤية تغيرت بشكل كامل، فقد ألغى عملاء بارزون للشركة من بولندا وألمانيا الطلبات السابقة لهم من الشركة التي تتخذ من تشجيانغ مقرا لها“.

ونقلت عن جين يان، قولها: إن ”عميلا من برلين قال إنه يشعر بالذنب بعد إرسال أمواله إلى دولة تتسامح مع الحرب في أوكرانيا، كما تراجعت الطلبات من عملاء آخرين في أوروبا بشكل حاد منذ بدء الصراع. أتمنى أن تنتهي الحرب في أسرع وقت ممكن“.

وتابعت: ”بالنسبة للرئيس الصيني شي جين بينغ، فإن هناك ضغوطا مماثلة بدأت في الظهور، ففي الأيام الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، حاولت الصين أن تبقى في الجانب الخفي، ربما على أمل ألّا يؤدي التوغل السريع والحاسم إلى الكثير من التوابع“.

وأوضحت: ”ولكن خلال الأسبوع الماضي، ومع تصعيد روسيا لضرباتها الموجهة إلى المناطق الحضرية في أوكرانيا، فإن شي جين بينغ وجد نفسه يواجه أزمتين متشابكتين“.

وأردفت قائلة: ”كون الصين أكبر مستورد في العالم للنفط، وأكبر مشترٍ للطعام، فإن الاقتصاد الصيني معرض بشدة لاضطرابات السوق، والتي اشتعلت في ظل الحرب والعقوبات التي تبعتها، كما أنها تهدد الصين أيضا بعواقب دبلوماسية عميقة في أوروبا، بشكل خاص، في ظل ما يراه كثيرون بأنه تواطؤ من جانب بكين مع الغزو“.

وأشارت إلى أن شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقعا الشهر الماضي اتفاقية شراكة دون حدود، بينما وصف الرئيس الصيني العلاقات بين الدولتين بأنها أقوى من التحالف.

ورأت ”فاينانشال تايمز“، أن هذه الشراكة الوثيقة تأتي بثمن أكبر كثيرا مما تخيلته الصين، حيث يقوم بوتين بغزو دموي، وسيئ التنفيذ في أوكرانيا، ما تسبب في تشويه صورة الصين بالتوازي.

وفي الوقت الذي ناقشت فيه الصين فكرة أن تلعب دور الوسيط في الحرب، فإن مسؤولين غربيين لا يرون مؤشرات كبيرة بأن بكين سوف تعيد النظر في علاقاتها الوثيقة مع روسيا، ولكنهم في الوقت نفسه يرون أن الضغوط تتصاعد على الرئيس الصيني.

وقالت: ”في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الصينية بالفعل رياحا اقتصادية معاكسة، وتكافح هذا العام لمواجهة أدنى معدل نمو اقتصادي سنوي لها منذ 3 عقود، فإن حرب بوتين فرضت فجأة تحديات اقتصادية أكبر على الرئيس الصيني. حيث أدى الغزو الروسي إلى زيادة حادة في أسعار الطاقة والعديد من البضائع الزراعية، التي تعتبر الصين مستوردا كبيرا لها“.

وأضافت: ”كان الانزعاج الاقتصادي لدى الصين واضحا خلال القمة الافتراضية التي عقدها شي جين بينغ مع الرئيس الفرنسي ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، يوم الثلاثاء الماضي، حيث طالب الرئيس الصيني بأقصى درجات ضبط النفس، وقال إن الدول الثلاث يجب أن تدعم مباحثات السلام بين روسيا وأوكرانيا“.

وأشارت أن حجم الطلب على الطاقة والموارد في الصين مذهل، حيث بلغت وارداتها من النفط الخام والغاز الطبيعي 316 مليار دولار، في العام الماضي، حيث تستورد كونها ثاني أكبر اقتصاد في العالم حوالي 70% من احتياجاتها النفطية، و40% من احتياجاتها من الغاز.