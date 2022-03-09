ماكدونالدز تقول إن إغلاق فروعها في روسيا سيكلفها 50 مليون دولار شهريًا

قالت شركة ماكدونالدز لمطاعم الوجبات السريعة، اليوم الأربعاء، إن الإغلاق المؤقت لفروعها في روسيا والتي يبلغ عددها 847 فرعًا سيكلفها نحو 50 مليون دولار شهريًا.

وأوضحت الشركة أن الإغلاق المؤقت لجميع مطاعمها في روسيا، ومنها ما هو موجود بموقعها الشهير في ساحة بوشكين، سيزيد الضغط على العلامات التجارية الأخرى لإيقاف عملياتها في البلاد بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن التكتل وافق على فرض عقوبات على 14 آخرين من كبار رجال الأعمال الروس أصحاب النفوذ، وتجميد العلاقات مع البنك المركزي في روسيا البيضاء.

وذكرت المفوضية في بيان، أن العقوبات الجديدة التي جاءت ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي يقول الاتحاد الأوروبي إن مينسك تدعمه، ”تشمل استبعاد أكبر 3 بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت للمدفوعات“.

كما تحظر العقوبات ”المعاملات مع البنك المركزي في روسيا البيضاء المتعلقة بإدارة الاحتياطيات أو الأصول، وتوفير التمويل العام للتجارة، والاستثمار هناك“.

كما فرض الاتحاد عقوبات على 160 فردًا آخرين، من بينهم 14 من رجال الأعمال البارزين المشاركين في القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي توفر مصدرًا كبيرًا للإيرادات لموسكو بما في ذلك الصناعات المعدنية، والأدوية، والاتصالات، والصناعات الرقمية.

وكانت فرنسا قد أعلنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي وافق على حزمة عقوبات جديدة تستهدف كبار المسؤولين، ورجال الأعمال من ذوي النفوذ السياسي في روسيا ردًا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت فرنسا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، في سلسلة من التغريدات على موقع ”تويتر“، إن ”العقوبات الجديدة ستتضمن قيودًا على القطاع البحري، إضافة إلى استبعاد 3 بنوك في روسيا البيضاء من نظام سويفت المصرفي“.

وأضافت أنه سيتم اعتماد العقوبات بشكل رسمي من قبل زعماء الاتحاد، المكون من 27 دولة، في قمة تُعقد في فرساي في فرنسا، يومي الخميس والجمعة.

من جانبه، ندد الكرملين، الأربعاء، بما وصفها ”حربًا اقتصادية“ تشنها الولايات المتحدة على روسيا بعد إعلان واشنطن حظرًا على الواردات الأمريكية من الغاز والنفط الروسيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديثه للصحفيين، قوله: ”أعلنت الولايات المتحدة حربًا اقتصادية على روسيا، وهم يشنون هذه الحرب“.