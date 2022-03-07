أرباح فلاي دبي في 2021 تتعافى وتتخطى مستويات ما قبل الجائحة

أعلنت شركة فلاي دبي الإماراتية للطيران، اليوم الإثنين، أنها عادت للربحية إذ حققت أرباحا بلغت 841 مليون درهم (229 مليون دولار) في العام 2021، بما يتخطى مستويات ما قبل الجائحة مع تزايد الطلب بعد رفع قيود السفر عالميا.

وكانت الشركة قد سجلت خسارة بلغت 712.6 مليون درهم في 2020، عندما تضررت من الإغلاق الدولي الذي فرض لمكافحة جائحة كوفيد-19.

وقفزت الإيرادات 86% إلى 5.3 مليار درهم.

وتخطت الأرباح في 2021 ما حققته الشركة في 2019 عندما بلغت أرباحها 198.2 مليون درهم.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: ”تأتي النتائج الاستثنائية التي حققتها فلاي دبي لعام 2021 بعد عامين مليئين بالتحديات نتيجة لوباء كوفيد-19، بفضل القرارات والتوجيهات التي تبنتها القيادة في دولة الإمارات، ومنها إجراءات السلامة الاحترازية طوال رحلة المسافر، كل ذلك أعطى الثقة للسياح للسفر إلى دبي والإمارات عموما؛ مما أدى إلى زيادة أعداد المسافرين بنسبة 76% على أساس سنوي. ما زلنا نتمتع بوضع ممتاز لاستقبال الزوار عبر شبكتنا في دبي وخارجها. تمثل فلاي دبي جزءا لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة في دبي“.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي للشركة في بيان صحفي، إن ”نموذج عمل فلاي دبي لا يزال قويا وقد خدمنا بشكل جيد خلال الوباء. ومع عودة الطلب، تُرجمت هذه الأساسيات القوية إلى تحسن كبير في أدائنا المالي. تحقق هذا الإنجاز بفضل التزام موظفينا الراسخ والمرونة التي نتمتع بها في أعمالنا“.

وأضاف: ”كان التحدي الذي ظل قائما طوال العام 2021 هو التغييرات المستمرة في قيود السفر. هذا يعني أن المسافرين لم يكن لديهم الثقة لحجز السفر مبكرًا، لكنهم استمروا في السفر مع فترة حجز أقصر قبل تاريخ سفرهم. خلال النصف الثاني من العام، بدأت قيود السفر في التخفيف مما أدى إلى زيادة الطلب على السفر عبر شبكتنا. أطلقنا رحلات إلى وجهات صيفية موسمية لتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، كما أن الزيادة في جدول رحلاتنا في النصف الثاني من العام عززت الطلب على السفر إلى دبي“.

وفي العام 2021، أطلقت الناقلة 22 وجهة جديدة، 13 منها كانت وجهات غير مخدومة سابقًا برحلات من دبي. كانت أكثر 10 مسارات ازدحامًا للرحلات المنتظمة عبر شبكة فلاي دبي هي الإسكندرية، البحرين، بوخارست، الدوحة، كراتشي، كاتماندو، ماليه، تبليسي، تل أبيب وزنجبار، ولتلبية الطلب على السفر خلال الصيف، أطلقت الناقلة رحلات إلى خمس وجهات موسمية صيفية وهي: باتومي، بودروم، ميكونوس، سانتوريني وطرابزون.

وفي كانون الثاني يناير 2020، شغلت فلاي دبي 5701 رحلة متجاوزة بذلك مستويات ما قبل الوباء، في ديسمبر 2021 شغلت الناقلة 6430 رحلة.

وشهدت فلاي دبي زيادة في الطلب على رحلات الربط بنسبة 34% من المسافرين سواء رحلات الربط عبر شبكة فلاي دبي أو من خلال الرمز المشترك مع طيران الإمارات.