شركة "تابي" الخليجية تجمع 54 مليون دولار أخرى من المستثمرين

أعلنت شركة تابي للتسوق والدفع اللاحق في منطقة الخليج، اليوم الإثنين، أنها جمعت 54 مليون دولار إضافية أغلبها من المستثمرين الحاليين، ومنهم شركة مبادلة للاستثمار التابعة لأبوظبي، وذلك في إطار جولة تمويل مطولة بدأت في الصيف الماضي.

وقالت الشركة إن ”الأموال الجديدة التي بدأت جولة تدبيرها في آب/ أغسطس الماضي، ستستخدم في دعم التوسع على المستوى الدولي وعروض المنتجات الاستهلاكية“.

ومن المستثمرين الحاليين الذين شاركوا في ضخ الأموال الجديدة صندوق أربور فنتشرز للاستثمار المباشر، وجلوبال فاوندرز كابيتال، التي يوجد مقرها في ميونيخ، وصندوق الاستثمار المباشر السعودي إس.تي.في.

وقالت تابي إنها أشركت أيضا شركة ”سيكويا كابيتال إنديا“ التابعة لشركة الاستثمار المباشر ”سيكويا كابيتال“ ومقرها كاليفورنيا.

وكانت الشركة جمعت 50 مليون دولار في آب/ أغسطس الماضي، في إطار جولة التمويل ذاتها، وبذلك يبلغ ما جمعته من تمويل خلال الجولة 104 ملايين دولار.

ولشركة تابي أكثر من 1.1 مليون عميل نشط في مجال التسوق في السعودية والإمارات وقد جمعت تمويلا إجماليا يتجاوز 180 مليون دولار من خلال الاستدانة وحصص المساهمين منها 150 مليون دولار في 2021.

وتأسست الشركة التي يوجد مقرها في دبي، عام 2019، ولها شراكات مع تجار تجزئة لتقديم عروض للمستهلكين سواء عبر الإنترنت أو من خلال التسوق المباشر في المتاجر مع خيار السداد اللاحق لثمن المشتريات خلال فترة تصل إلى 30 يوما، أو الدفع على أربعة أقساط شهرية متساوية دون أي تكلفة.

وعقدت تابي -التي قالت في آب/ أغسطس، إنها تسعى للتعجيل بخطط التوسع في أسواق عربية أخرى- شراكات مع أكثر من 3000 اسم تجاري منها بعض الأسماء المعروفة في مجال الأزياء ومع أمازون للشراء عبر الإنترنت وشركة نون منافستها في المنطقة.

وقالت تابي في بيان إنه رغم أن التسوق والدفع اللاحق لا يزال نشاطا في بداياته نسبيا في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهد القطاع واحدا من أسرع معدلات النمو في استخدامات المستهلكين على مستوى العالم إذ قال 24% من المستهلكين في المنطقة إنهم استخدموا هذا الخيار في 2021.

وأضافت أن جولة التمويل الأحدث تبرهن بوضوح على إمكانيات النمو لهذه الوسيلة من وسائل الدفع في المنطقة.