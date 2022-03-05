روسيا تطالب شركات الطيران المالكة لطائرات مسجلة في الخارج بعدم تسيير رحلات

أوصت الوكالة الاتحادية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، شركات الطيران الروسية التي تملك طائرات مستأجرة في الخارج بتعليق رحلات نقل الركاب والبضائع إلى الخارج، بدءا من السادس من آذار/ مارس، ومن الخارج إلى روسيا بدءا من الثامن من الشهر نفسه.

وأفاد المكتب الصحفي لمطارات منطقة كوبان الروسية ”إيروديناميكا“ بأنه تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الطائرات في مطارات جنوب روسيا إلى 14 آذار/ مارس الجاري.

وجاء في بيان صدر عنه، اليوم السبت: ”بقرار من السلطات الجوية تم تمديد القيود المفروضة على استخدام الأجواء في منطقة التحليق لمطارات جنوب روسيا إلى الساعة 03:45 صباحا، من 14 مارس الجاري بتوقيت موسكو“.

وأضاف البيان أن مطار سوتشي سيواصل عمله كمحور مؤقت بنظام عادي.

وكان المكتب الصحفي نفسه قد أعلن سابقا أنه تم تمديد القيود على استخدام الطيران في المطارات في جنوب روسيا إلى الساعة 03:45 صباحا من 8 مارس الجاري؛ لأن أراضي المطارات لم يتم الإقرار بأنها آمنة.

وفي إطار منفصل، كان قد تبادل كل من الاتحاد الأوروبي وروسيا إغلاق المجالات الجوية بعد العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، وعلى الرغم من أن إغلاق الأجواء الأوروبية أمام الطائرات الروسية سيكون له تأثير ضئيل على روسيا، فإن الرحلات الجوية من الدول الأوروبية إلى آسيا ستكون أطول من المعتاد.

ونشرت صحيفة ”نوفال أوبس“ الفرنسية تقريرا، قالت فيه: ”إن الدول لها السيادة في حظر التحليق فوق بلادها، إذ أعلنت الدول الـ27 التابعة للاتحاد الأوروبي، إغلاق مجالها الجوي أمام الشركات والطائرات الروسية؛ ردا على عمليات موسكو العسكرية في أوكرانيا“.

ووفقا لما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من أنه لا يمكن لأي طائرة روسية الهبوط أو الإقلاع أو التحليق فوق أراضي الاتحاد الأوروبي، إلا أنه تم استثناء بعض الرحلات الجوية الخاصة بالأغراض الإنسانية.