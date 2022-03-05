وزير خارجية إيطاليا ورئيس شركة إيني يزوران قطر لبحث "إمدادات الطاقة"

توجه وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إلى دولة قطر مع الرئيس التنفيذي لشركة ”إيني“؛ لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة في ضوء الأزمة الأوكرانية، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“ عن الوزارة، اليوم السبت.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة قام بها كلاهما للجزائر، يوم الإثنين الماضي، حيث طلبا زيادة إمدادات الغاز الجزائرية، مع تكثيف أوروبا لجهود البحث عن بدائل للغاز الروسي بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

والثلاثاء الماضي، قال متحدث باسم ”إيني“ إن الشركة تعتزم بيع حصتها البالغة 50% في خط أنابيب الغاز ”بلو ستريم“، الذي تسيطر عليه بالتساوي مع شركة ”غازبروم“ الروسية العملاقة، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وقال المتحدث إن ”إيني تعتزم بيع حصتها“ في خط أنابيب الغاز ”بلو ستريم“، الذي يربط روسيا بتركيا عبر البحر الأسود.

وبذلك، تحذو ”إيني“ حذو شركات نفطية كبرى بينها شل وبي بي البريطانيتان اللتان أعلنتا انسحابهما من مشاريع في روسيا.

وكان وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، قد صرح في 22 شباط/فبراير الماضي، أنه لا قطر ولا أي دولة منفردة أخرى لديها القدرة على أن تسد الفراغ أو تحل محل إمدادات الغاز الروسية لأوروبا بالغاز الطبيعي المسال، في حالة تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ”رويترز“.

وقال الوزير الكعبي للصحفيين في مؤتمر عن الغاز في الدوحة: ”أعتقد أن روسيا مسؤولة عن توريد ما بين 30 و40% تقريبا من الإمدادات لأوروبا. لا تستطيع دولة بمفردها تعويض هذا الكم، لا توجد مقدرة للقيام بذلك فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال“.

وأضاف: ”أغلب الغاز الطبيعي المسال مرتبط بعقود طويلة الأجل ووجهات واضحة للغاية؛ لذلك فإن تعويض هذا الكم بهذه السرعة شبه مستحيل“.

وقطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وطالبتها الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة بتحويل إمدادات غاز لأوروبا إذا هاجمت روسيا أوكرانيا، وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على موسكو.

وقال الكعبي إنه بالنسبة لقطر، فإن العقود التي يمكن تحويلها لأوروبا تتراوح بين 10 و15 % فقط.

وأضاف: ”لا يتعلق الأمر بما إذا كانت (الكميات) غير متعاقد عليها، (بل) يتعلق بما إذا كانت قابلة للتحويل أم لا، كما أن أغلبها مربوطة بعقود طويلة الأجل. الكم الممكن تحويله يتراوح بين 10 و15 %“.