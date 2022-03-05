"باي بال" للخدمات المالية عبر الإنترنت توقف أنشطتها في روسيا

أوقفت شركة ”باي بال“ القابضة للمعاملات المالية عبر الإنترنت خدماتها في روسيا، صباح اليوم السبت، استنادًا إلى ”الظروف الراهنة“ لتنضم بذلك إلى الكثير من الشركات المالية والتكنولوجية التي علقت عملياتها هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للشركة دان شولمان في بيان: ”في ظل الظروف الراهنة نعلق خدمات باي بال في روسيا“. وأضاف أن الشركة ”تقف إلى جانب المجتمع الدولي في إدانة العدوان العسكري الروسي العنيف في أوكرانيا“.

وذكر متحدث باسم الشركة أن ”باي بال“ ستدعم عمليات السحب ”لفترة من الوقت مما يضمن توزيع أرصدة الحسابات تماشيًا مع القوانين واللوائح المعمول بها“.

وتوقفت ”باي بال“، التي سمحت فقط بالمعاملات عبر الحدود من قبل مستخدمين في روسيا، عن قبول مستخدمين جدد في البلاد، يوم الأربعاء.

ودعا مسؤولون بالحكومة الأوكرانية ”باي بال“ إلى مغادرة روسيا ومساعدتهم بجمع تبرعات.

وقالت ”باي بال“، يوم الجمعة، إنه ”منذ بداية الغزو ساعدت باي بال بجمع أكثر من 150 مليون دولار للمؤسسات الخيرية التي تدعم جهود الإغاثة في أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر الجهود التي نراها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن“.