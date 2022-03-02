"دي اتش ال" تعلق توصيل الشحنات إلى روسيا وبيلاروسيا

أعلنت شركة الشحن والتوصيل الألمانية العملاقة ”دي اتش ال“ الأربعاء، تعليق عملياتها إلى روسيا وبيلاروسيا، منضمة لقائمة متزايدة من الشركات التي أوقفت عملياتها في البلدين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ”فرانس برس“.

وقالت الشركة في بيان ”تم تعليق الخدمات الواردة إلى روسيا وبيلاروس“، مضيفة أنها ”لن تقبل الشحنات إلى هذين البلدين حتى إشعار آخر“.

وأعلنت ”دي اتش ال“، إحدى أكبر شركات الخدمات اللوجستية في العالم، إغلاق مكاتبها وإيقاف عملياتها في أوكرانيا حتى إشعار آخر للحفاظ على ”أمن موظفينا“.

وقطعت العديد من الشركات علاقتها مع روسيا التي تستهدفها عقوبات غربية.

وفي السياق نفسه، أعلنت مجموعة ”دي بي شينكر“ الألمانية للخدمات اللوجستية الثلاثاء تعليق بعض الخدمات في روسيا.

وقالت الشركة إن شحنات الشحن الجوي من وإلى روسيا أوقفت بعد أن منعت دول غربية الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي، بينما استمرت الخدمات البرية لكن مع وجود تأخيرات.

وقامت ”دي بي شينكر“ أيضا بتعليق جميع الخدمات من وإلى أوكرانيا.

وبالمثل، أوقفت مجموعة ”كوهين وناجل“ السويسرية للخدمات اللوجستية الثلاثاء جميع شحنات الواردات ”بأثر فوري وبانتظار إشعار آخر“ باستثناء عمليات التسليم الطبية والإنسانية.

كما أوقفت عملياتها في أوكرانيا.

والثلاثاء، أعلنت كبرى شركات الشحن في العالم أنها ستؤجل عمليات التسليم غير الضرورية إلى روسيا، حسب ”رويترز“.

وذكرت شركة ”ميرسك“ الدنماركية العملاقة للشحن، وشركة ”أم اس سي“ للشحن ومقرها سويسرا، وشركة ”سي أم أيه – سي جي أم“ الفرنسية للشحن أنها لن تقبل بأي طلبات جديدة غير أساسية من روسيا، إضافة إلى تعليق معظم عمليات التسليم.

والثلاثاء، قالت شركة أبل، إنها أوقفت كل مبيعات منتجاتها في روسيا ردًا على الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان: ”نشعر بقلق عميق حيال الغزو الروسي لأوكرانيا ونقف مع كل الناس الذين يعانون نتيجة للعنف.“

وأضافت قائلة: ”نحن ندعم المساعي الإنسانية، وتقديم المساعدة لأزمة اللاجئين المتداعية، ونبذل كل ما بوسعنا لدعم فريقنا في المنطقة.“

وحددت أبل عددًا من الخطوات ردًا على الغزو، تشمل وقف كل الصادرات إلى قنوات مبيعاتها في روسيا.

وقالت الشركة إن ”أبل باي“، وخدمات أخرى جرى تقييدها.