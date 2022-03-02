القضاء الأمريكي يضغط على إريكسون السويدية بشأن "رشوة داعش" في العراق

اعتبر القضاء الأمريكي، المعلومات التي سلمتها له مجموعة إريكسون في ملف فساد محتمل في العراق بما في ذلك شبهات بدفع رشاوى لتنظيم داعش، ”غير كافية“، حسبما أعلن العملاق السويدي اليوم الأربعاء.

وتراجع سهم المجموعة المصنفة ثانية عالميا في مجال أجهزة الاتصالات، الذي تضرر أصلا بسبب هذا الملف في الأسابيع الأخيرة، بأكثر من 10% في المبادلات الأولى في بورصة ستوكهولم، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وظهرت القضية الشهر الماضي الى الواجهة قبل نشر تحقيق صحفي موسع نسقه الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وكشف الأحد الماضي.

وكشف عن تحقيق داخلي لشركة إريكسون لم يُنشر، مشيرا الى شبهات بفساد محتمل على مدى سنوات في أنشطة التنظيم في العراق، بما في ذلك دفعات مشبوهة للنقل البري في مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش.

وخلال الفترة بين 2011-2019، حدد مراقبو المجموعة ”انتهاكات جسيمة لقواعد الامتثال للقوانين وأخلاقيات العمل للمجموعة“ كما أقرت إريكسون في منتصف فبراير/شباط الماضي متوقعة كشف التحقيق الذي نشرته الأحد الماضي حوالى ثلاثين وسيلة إعلام حول العالم.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، دفعت إريكسون مليار دولار للقضاء الأمريكي لإغلاق قضية فساد في خمس دول في إطار صفقة باسم ”deferred prosecution agreement“ (اتفاق الادعاء المؤجل).

وكشفت المجموعة التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها الشهر الماضي أنها سلمت في حينها تحقيقها الداخلي حول العراق إلى القضاء الأمريكي.

لكن ”وزارة العدل أبلغت شركة إريكسون أمس الثلاثاء أن المعلومات التي قدمتها الشركة بشأن تحقيقها الداخلي حول العراق بين عامي 2011 و2019 لم تكن كافية“ كما ذكرت إريكسون في بيان.

وإضافة إلى ذلك، ارتأت الوزارة الأمريكية أن الشركة ”انتهكت اتفاقية التسوية“ بافتقارها للشفافية في التحقيقات منذ إتمامها في أواخر عام 2019.

وذكرت شركة إريكسون ”أنها على اتصال مع وزارة العدل“ حول الملف وتعتبر أنه ”في هذه المرحلة من السابق لأوانه التنبؤ بنتائجه“.

ومنذ كشف أول المعلومات في هذه القضية فقدت أسهم إريكسون ما يقارب ثلث قيمتها.

ووفق ”بي بي سي نيوز عربي“ فإن التقرير المسرب عن شركة الاتصالات إريكسون، كشف أن الشركة قد عرضت حياة عاملين محليين متعاقدين معها للخطر، من خلال الإصرار على استمرارهم في العمل في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق.

وقد خلص التقرير إلى أن سلوك الشركة أدى إلى اختطاف أولئك العاملين المتعاقدين معها من قبل مسلحي التنظيم.