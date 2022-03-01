الإمارات.. ربط أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر

أعلنت دولة الإمارات عن انتهائها، اليوم الثلاثاء، من ربط إمارتيّ أبوظبي ودبي بالخط الرئيسي لـ“قطار الاتحاد“، وهو واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية في البلد الخليجي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، شهدا ربط إمارتيّ أبوظبي ودبي بالخط الرئيسي لـ (قطار الاتحاد)، بتثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار، ”إيذانا ببدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي والاقتصادي بين الإمارتيّن، وتمهيدا لربط بقية إمارات الدولة بشبكة وطنية متكاملة للسكك الحديدية“.

إنجاز الربط اللوجستي بين أبوظبي ودبي هو إنجاز كبير لشركة قطار الاتحاد بقيادة أخي الشيخ ذياب بن محمد .. الآثار الاقتصادية والتنموية ستمتد لسنوات طويلة .. وتنافسية دولة الإمارات سترتفع .. والأهم من ذلك روح الاتحاد تترسخ جذورها بين كافة مناطق الدولة مع هذا المشروع الوطني الكبير .. pic.twitter.com/lAmCkkkg8f — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 1, 2022

وبحسب وكالة أنباء الإمارات، يأتي إنجاز الخط الرئيس بين إمارتيّ أبوظبي ودبي في إطار ”البرنامج الوطني للسكك الحديدية“ والذي أطلقته دولة الإمارات مؤخرا، وتحت مظلة مشاريع الخمسين، حيث يعتبر البرنامج والذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى إمارات الدولة كافة، والهادفة إلى رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، حيث من المتوقع أن يوفر البرنامج فرصا اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار).

شهدت برفقة أخي الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ربط إماراتي أبوظبي ودبي بخط مباشر ضمن شبكة قطار الاتحاد .. محطة رئيسية ضمن أكبر مشروع بنية تحتية في دولة الإمارات .. ٤٧ مليون ساعة عمل .. و٢٧ شهراً لإنجاز هذا الربط اللوجستي التاريخي بين أبوظبي ودبي عبر خط مباشر طوله ٢٥٦ كم .. pic.twitter.com/0qqqZYBY3P — Maktoum Bin Mohammed (@MaktoumMohammed) March 1, 2022

وأشار الشيخ مكتوم بن محمد إلى أن ”استكمال أعمال الخط الرئيس لمشروع قطار الاتحاد بين دبي وأبوظبي يمثل مرحلة محورية مهمة تهدف إلى ربط كافة إمارات الدولة وتعزيز عملية النقل بين المراكز الصناعية والاقتصادية، وتيسير التنقل لكافة الموجودين على أرض الإمارات“، مؤكدا أن ”الآثار الاقتصادية لربط إمارتيّ أبوظبي ودبي عبر قطار الاتحاد ستمتد لسنوات طويلة قادمة“.

من جانبه، أكد الشيخ ذياب بن محمد على أهمية إنجاز أعمال الخط الرئيس لشبكة السكك الحديدية الذي يربط بين أبوظبي ودبي وصولاً إلى الشارقة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، في تحقيق أهداف المشروع الرامية إلى الربط المتكامل للمدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة، بما يعزز من المكانة الإستراتيجية التي حققها المشروع على صعيد قطاع النقل والبنية التحتية، بحسب ”وام“.

وذكرت الوكالة الرسمية، أن المشروع يسهم ضمن أهدافه في ربط الإمارات ببعضها البعض، بما يُسهل ويعزز من حركة نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والتقليل من تكاليف النقل، وذلك بما يحقق مساعي الشركة الرامية إلى ربط المجتمعات السكانية بمختلف المناطق والمراكز التجارية والصناعية في دولة الإمارات.