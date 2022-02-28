"إيرباص" تطالب قطر بتعويض قدره 220 مليون دولار

طالبت شركة ”إيرباص“ بتعويض قدره 220 مليون دولار من الخطوط الجوية القطرية، وذلك في نزاع على طائرتي ركاب لم يتم تسليمهما، وفقا لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وجاءت المطالبة في محكمة بريطانية، بالتعويض عن الأضرار عن عدم تسليم طائرتين من طراز ”إيه 350″، ردا على دعوى قضائية رفعتها الخطوط الجوية القطرية على شركة تصنيع الطائرات تطالبها بسداد 600 مليون دولار في نزاع متصاعد متعلق بالتعاقد والسلامة، بسبب أضرار لحقت بسطح جزء من أسطول الطائرات.

وكانت الخطوط الجوية القطرية، أوقفت تشغيل 13 طائرة ”إيرباص“ من طراز ”إيه 350″، بداية شهر أغسطس/ آب من العام الماضي، بناء على تعليمات من هيئة تنظيم الطيران في قطر، بسبب تدهور حالة السطح الموجود أسفل طلاء الطائرة بأسرع من المتوقع.

وقالت شركة الطيران الخليجية المملوكة للحكومة، إنه طُلب منها إيقاف تشغيل الطائرات حتى ”يمكن تحديد السبب الجذري وإتاحة حل دائم مرض لتصحيح الظرف الأساسي“.

والخطوط الجوية القطرية في خلاف علنا مع ”إيرباص“ منذ شهور، إذ تصر على أنها لن تستقبل أي تسليمات من الطائرة عريضة البدن حتى يتم حل المشكلة.

وأعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر، في بيان، عن وقف تحليق الجهة التنظيمية للطائرات، قائلا: ”في ضوء التطورات الأخيرة، نتوقع أن تتعامل شركة إيرباص مع هذا الأمر بالاهتمام المرجو، وأن تكون قد حددت السبب الجذري وتصحيح الظرف الأساسي بشكل دائم بما يرضي الخطوط الجوية القطرية والجهة التنظيمية لدينا قبل أن نتسلم أي طائرة أخرى من طراز إيه 350“.

وقال متحدث باسم ”إيرباص“ لرويترز، إن الشركة المصنعة للطائرة تجري دائما محادثات مع عملائها، لكن تلك المناقشات كانت سرية، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قد قالت في يونيو/ حزيران الماضي، إنها أوقفت بعض طائراتها من طراز ”إيه 350“ عن العمل لحين فهم المشكلة وحلها، دون الكشف عن عدد الطائرات التي تم سحبها من الخدمة.

وقالت إنها أعادت طائرات ”إيه 330“ إلى الخدمة لتعويض طاقة مفقودة، وإنها تبحث أيضا عن حلول أخرى.

والخطوط الجوية القطرية، هي أكبر زبائن ”إيه 350″، واستلمت 53 طلبية من أصل 76.