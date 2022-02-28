"رويترز": موانئ دبي العالمية تراجع عملياتها في روسيا‎‎

قالت شركة موانئ دبي العالمية، اليوم الإثنين، إنها تراجع عملياتها في روسيا، فيما يفرض الغرب عقوبات تهدف إلى الضغط على الاقتصاد الروسي بعد غزو أوكرانيا، بحسب وكالة ”رويترز“.

وذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي أنها ”ستواصل العمل في روسيا في الوقت الراهن“، وامتنعت عن التعليق على تأثير العقوبات على أعمالها.

ونقلت ”رويترز“ عن متحدث باسم الشركة، أنه تم تعليق العمليات في أوكرانيا مؤقتا؛ نظرا للظروف الحالية.

يأتي ذلك فيما انخفض الروبل الروسي بنحو 30 % مقابل الدولار، اليوم الإثنين، بعد أن كشفت دول غربية، يوم السبت، عن عقوبات شاملة تتضمن عزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

وسارع البنك المركزي الروسي لإدارة تداعيات العقوبات الموسعة، قائلا إنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود، وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.

كما أمر البنك التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.

وجددت الصين معارضتها للعقوبات، ورفضت الصين التنديد بهجوم روسيا على أوكرانيا أو وصفه بأنه غزو، ودعت مرارا إلى إجراء مفاوضات.

وقالت اليابان وكوريا الجنوبية إنهما ستشاركان في إجراءات عزل بعض البنوك عن نظام سويفت.

من ناحيتها، ذكرت كوريا الجنوبية، وهي مُصدر رئيس لأشباه الموصلات، أنها ستحظر أيضا تصدير السلع الاستراتيجية إلى روسيا.

وأشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن فروعا عدة لسبير بنك الروسي ومعظمها مملوكة للحكومة الروسية، ”تتداعى أو من المرجح أن تتداعى بسبب ما لحق بسمعتها من أضرار نتيجة للحرب في أوكرانيا“.

وقالت بريطانيا، اليوم الإثنين، إنها بصدد اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد روسيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما يعزل فعليا المؤسسات المالية الكبرى في موسكو عن الأسواق الغربية.

كما اتخذت شركات عملاقة إجراءات، إذ أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، تخارجها من شركة النفط الحكومية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.

ومنع الاتحاد الأوروبي جميع الطائرات الروسية من عبور مجاله الجوي، وكذلك كندا؛ مما أجبر شركة الطيران الروسية أيروفلوت على إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى أوروبا لحين إشعار آخر.

كما حظر الاتحاد الأوروبي كذلك وسيلتي الإعلام الروسيتين أر.تي وسبوتنيك.