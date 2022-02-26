روسيا تمنع شركات طيران من التحليق في مجالها الجوي

أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية اليوم السبت، أن روسيا منعت شركات طيران من بلغاريا وبولندا والتشيك من التحليق فوق أراضيها ردا على خطوات مماثلة اتخذتها تلك البلدان، بحسب ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وسبق أن منعت روسيا كافة الرحلات البريطانية من استخدام مجالها الجوي بعدما حظرت لندن رحلات شركة الطيران الروسية إيروفلوت إلى بريطانيا.

ويوم أمس الجمعة، أعلنت كل من بولندا والتشيك وبلغاريا، إغلاق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ إن ”الحظر سيطبق اعتبارا من منتصف الليل (23,00 بتوقيت غرينتش)“.

من جهته قال وزير النقل التشيكي، مارتن كوبكا، على تويتر أيضاً: ”اعتبارا من منتصف الليل، نوقِف حركة كل شركات الطيران الروسية في المجال الجوي التشيكي“.

ودخل حظر مماثل حيز التنفيذ في بلغاريا أيضا ردا على ”تفاقم النزاع العسكري وتضامنا مع أوكرانيا“.

وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، فإن الطائرات الروسية ”لم تعد تستطيع دخول المجال الجوي السيادي لبلغاريا، بما في ذلك فوق المياه الإقليمية“.

كما أعلنت شركة ”إل أوه تي“ الوطنية البولندية تعليق رحلاتها إلى موسكو وسانت بطرسبرغ اعتبارا من بعد ظهر أمس الجمعة.

ويأتي ذلك في أعقاب قرار مماثل اتخذته بريطانيا، يوم الخميس، ضد شركة إيروفلوت الوطنية الروسية، كما أعلن وزير النقل البريطاني، غرانت شابس، أمس الجمعة، فرض حظر على الطائرات الروسية الخاصة بمفعول فوري.

وردت روسيا، من جانبها، بحظر تحليق كل الطائرات المرتبطة بالمملكة المتحدة فوق أراضيها، بما في ذلك رحلات الترانزيت، واليوم أعلنت عن شمول الحظر كل من بلغاريا وبولندا والتشيك.

وفي إطار آخر، تصب أوروبا والولايات المتحدة جام انتقامها على روسيا بعدما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدباباته إلى أوكرانيا، إضافة إلى عقوبات تعهدت بفرضها بالفعل، ردا على قراره بالاعتراف باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

وتشمل الإجراءات الغربية فرض عقوبات، وتجميدا لأرصدة المزيد من البنوك ورجال الأعمال الروس، ووقف جمع الأموال في الخارج، وتعليق مشروع خط الغاز، الذي يمتد إلى ألمانيا وتبلغ تكلفته 11 مليار دولار، والحد من قدرة روسيا على الحصول على المواد ذات التقنيات الفائقة مثل أشباه الموصلات.