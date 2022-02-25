الخطوط القطرية تطلب تعويضات من إيرباص لإلغائها عقد طائرات "إيه321نيو"‎‎

تسعى الخطوط الجوية القطرية إلى الحصول على تعويضات من شركة ”إيرباص“ بسبب قرار الشركة المصنعة للطائرات إلغاء عقد لشراء 50 طائرة من طراز ”إيه321نيو“ بعد أن رفضت شركة الطيران الخليجية تسلم طائرات ”إيه350“ الأكبر حجمًا في ظل خلاف حول عيوب بأسطح الطائرات، وفقًا لوثيقة لمحكمة بريطانية.

وأبلغت الخطوط الجوية القطرية المحكمة البريطانية بأن خطوة ”إيرباص“ ستسبب ”اضطرابًا شديدًا“ مما دفعها للمطالبة بتعويضات، بالإضافة إلى 600 مليون دولار، وهي تعويضات تطالب بها بالفعل متعلقة بطائرات إيه350.

وتقدمت قطر بالدعوى المتعلقة بطائرات ”إيه321نيو“ في وقت كان من المتوقع أن تتقدم فيه شركة ”إيرباص“ بدعوى مضادة خاصة بها في النزاع حول طائرات إيه350، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بعد.

ويخوض الجانبان لعدة أشهر خلافًا حول التعاقدات والسلامة.