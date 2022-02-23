شركات إماراتية تركز استثماراتها في الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية

تستثمر شركات تصنيع أسلحة إماراتية بشكل متزايد في الطائرات دون طيار، وتكنولوجيا الأنظمة المسلحة غير المأهولة، تماشيًا مع ازدياد أهمية ”الحروب الآلية“، خاصة عبر الطائرات المسيرة، في الشرق الأوسط والعالم، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية ”فرانس برس“.

وفي معرض للأنظمة غير المأهولة في أبوظبي أُقيم، هذا الأسبوع، عُرضت طائرات مسيّرة ضخمة في جناح مجموعة ”إيدج“ الإماراتية، فيما قدمت شركات محلية أسلحة ”ذكية“ أخرى تشمل الرشاشات التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وشهدت نسخة هذا العام، التي تنتهي، الأربعاء، وهي الخامسة، مشاركة 134 شركة من 26 دولة حول العالم منها 7 دول تشارك للمرة الأولى، هي: البحرين، وإسرائيل، وصربيا، والنمسا، وبلغاريا، ومالطا، وتركيا.

ويتزامن المعرض مع تزايد الهجمات بالطائرات المسيّرة في المنطقة، بما في ذلك هجوم نفذته ميليشيات الحوثيين على منشآت مدنية واقتصادية إماراتية أسفر عن مقتل 3 أشخاص في أبوظبي.

وقال مدير قسم تطوير الأعمال في مجموعة ”إيدج“ مايلز تشامبرز لوكالة ”فرانس برس“: ”أصبحت الأنظمة الآلية أكثر انتشارًا في جميع أنحاء العالم، وهذا قطاع نستثمر فيه بشكل كبير“.

وأضاف: ”نحن بالفعل نستثمر بقوة في تطوير قدرات الأنظمة غير المأهولة لدينا، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية وفي ذخائرنا الذكية، وهذه هي الركائز الثلاث الأساسية لدينا“.

وتم إنشاء مجموعة ”إيدج“ قبل نحو 3 سنوات عبر دمج 25 شركة إماراتية متخصصة في تصنيع الأسلحة، لكن مبيعاتها وصلت سريعًا إلى نحو 4,8 مليار دولار، في العام 2020، بحسب الوكالة.

واحتلّت المجموعة المرتبة الـ 23 بين أكبر 100 شركة منتجة للأسلحة والخدمات العسكرية في جميع أنحاء العالم في ذلك العام، وفقًا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتضاعفت عقود المجموعة مؤخرًا، وغالبيتها تقريبًا مع حكومة الإمارات، وشملت أكثر الصفقات المربحة صيانة الطائرات العسكرية، بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير ذخائر موجّهة عن بعد بقيمة 880 مليون دولار.

وكشفت المجموعة، الثلاثاء، عن محطة أسلحة جديدة يتم التحكم فيها عن بعد، ويتميز النظام المثبت على المركبة بحمولة بصرية ذات 7 عدسات وحامل أسلحة مزود ببندقية هجومية، كما يتمتع بقدرة دوران 360 درجة، ووزن خفيف يبلغ حوالي 30 كلغ.

وقال تشامبرز إنه في عام 2022، تتطلع المجموعة إلى ”توسيع بصمتها الدولية“.

مزيد من التكنولوجيا

وتصاعدت الهجمات بالطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

وفي كانون الأول/ديسمبر، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، إن المتمردين أطلقوا أكثر من 850 طائرة مسيرة مفخخة، و400 صاروخ باليستي، على السعودية خلال السنوات السبع الماضية، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيًا.

واتهمت الولايات المتحدة، وإسرائيل، العام الماضي، إيران بمهاجمة سفينة يديرها إسرائيلي بطائرة مسيرة قبالة سلطنة عُمان، بينما نجا رئيس الوزراء العراقي من هجوم بطائرة مسيرة مفخخة.

وقتلت إسرائيل بحسب تقارير عالِمًا نوويًا إيرانيًا قبل عام باستخدام مدفع رشاش يتم التحكم فيه عن بُعد.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أن دفاعاته الجوية أطلقت النار على طائرة مسيرة قادمة من لبنان دخلت مجال إسرائيل الجوي، في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.

وبالنسبة لأحمد المزروعي، وهو صاحب شركة إماراتية تعمل بشكل أساس على تطوير الروبوتات العسكرية، فإن صناعة الدفاع الإماراتية مستعدة لمواجهة ”التحديات“ في أعقاب الهجمات التي تبنتها ميليشيات الحوثيين ضد الدولة الخليجية وتصدت لها الدفاعات الإماراتية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال وهو يتحدث أمام بندقية آلية يتم التحكم فيها عن بعد: ”التحديات مهمة لأنها تدفعنا لتطوير أنفسنا لمواجهتها“، مضيفًا: ”هدفنا هو الحصول على مزيد من الأنظمة، والمزيد من التكنولوجيا، خلال السنوات العشر المقبلة. (…) هذا إنتاج إماراتي (…) ونريد المنافسة عالميًا“.

يذكر أنّ مجموعة ”إيدج“، وهي الأكبر من نوعها في الإمارات، وقَّعت صفقات متعددة مع شركات أجنبية، بما في ذلك ”لوكيهد مارتن“ و“رايثون“ في الولايات المتحدة.

وفتح توقيع اتفاقية السلام الباب أمام التعاون مع إسرائيل في مجالات التصنيع العسكري خاصة تكنولوجيا الأنظمة الذكية.

وخلال اليوم الأول من المعرض، وقّعت وزارة الدفاع الإماراتية 3 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654,6 مليون درهم (نحو 170 مليون دولار).

وشملت العقود صفقة لشراء أنظمة طائرات مسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى لتوفير خدمات الدعم الفني، والصيانة والإصلاح، وقطع الغيار، كما تضمنت عقدًا لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات.