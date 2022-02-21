"وفا تيليكوم" تنال رخصة المشغل الثالث لاتصالات "المحمول" في سوريا

منحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا، اليوم الإثنين، شركة ”وفا تيليكوم“، الترخيص الثالث لتشغيل اتصالات الهاتف المحمول في البلاد، وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن وسائل إعلام رسمية.

وفي مؤتمر صحفي للإعلان عن منح الترخيص الإفرادي رقم 3 الخاص بالمشغل الثالث، قال وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب، ”نبني على إطلاق المشغل الثالث آمالا كبيرة في تحسين واقع الاتصالات الخلوية في سوريا وخاصة بعد الأضرار التي لحقت ببناها التحتية جراء الحرب الإرهابية، فضلا عن أثره الإيجابي المتوقع على الاقتصاد السوري“، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وكان الوزير الخطيب، أبلغ البرلمان الأسبوع الماضي، أن ”وفا تيليكوم“ ستبدأ تقديم خدماتها خلال الأشهر التسعة المقبلة.

بدوره، بين مدير عام الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، منهل جنيدي، أنه سيسمح للمشغل الثالث بالعمل على التجوال المحلي على الشبكتين الموجودتين حاليا خلال السنتين الأولى والثانية ريثما تستكمل شبكته، مشيرا إلى أن إطلاق المشغل الثالث سوف يسهم في تعزيز المنافسة بسوق الهواتف النقالة، وزيادة معدل انتشار الخدمات وخلق فرص عمل جديدة.

وبحسب توضيحات الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، فإن أحد شروط المشغل الثالث، أن تكون الشركة السورية للاتصالات شريكة به.

وقال اثنان من كبار رجال الأعمال، إن رجال أعمال من ذوي النفوذ، تربطهم صلات وثيقة بمسؤولين حكوميين، مستثمرون رئيسون في الشركة.

وتدخل الشركة الجديدة السوق الذي تمثل فيه شركة ”سيريتل“ المشغل الرئيس لخدمات الهاتف المحمول ويزيد عدد مشتركيها عن 11 مليونا. أما الشركة الثانية الأصغر فهي ”إم.تي.إن سوريا“ التي تملك فيها مجموعة ”إم.تي.إن“ الجنوب أفريقية حصة، وقد رفعت الحكومة دعاوى قضائية عليها.

وفي الشهر الماضي، استكملت الهيئة الناظمة للاتصالات مسودة الترخيص لشركة ”وفا تيليكوم“، لكنها لم تدرج التفاصيل المالية للترخيص الجديد الذي كان المسؤولون يعتزمون الإعلان عنه منذ بضع سنوات.

ويقول المسؤولون، إنه لا يوجد مستثمرون إيرانيون ضمن مساهمي الشركة، رغم أنه من المتوقع أن تفوز شركات من صناعة الاتصالات الإيرانية بعطاءات لتوريد البنية التحتية، وذلك وفقا لما قاله رجلا أعمال في دمشق مطلعان على الصفقة.

وكان البلدان وقعا اتفاقا في يناير/ كانون الثاني 2017، فتح الباب أمام شركة الاتصالات المتنقلة الإيرانية، أبرز الشركات المشغلة في إيران للفوز بالامتياز، غير أن الصفقة لم تتحقق وفقا لما قاله رجل أعمال كبير في دمشق.