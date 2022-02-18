الخطوط القطرية: إيرباص تستغل صفقة "إيه 320 نيو" وسيلة ضغط في نزاع منفصل‎‎

اتهمت الخطوط الجوية القطرية شركة إيرباص، الجمعة، بإلغاء صفقة شراء 50 طائرة من طراز ”إيه 320 نيو“، للضغط عليها في نزاع منفصل حول طلاء طائرات من طراز ”إيه 350″، فيما تتخذ الشركة إجراءات قضائية لمنع إيرباص من إلغاء الصفقة.

وقال محامي شركة الطيران القطرية في جلسة للمحكمة، إن الشركة دفعت حتى الآن 330 مليون دولار في دفعات مسبقة لشراء 50 طائرة.

وأكدت إيرباص أنها لن تفعل أي شيء لتعطيل عمليات تسليم الطائرات الأولى بانتظار المزيد من الجلسات.

وستُعقد جلسة استماع في المملكة المتحدة، بشأن طلب الخطوط الجوية القطرية إصدار أمر قضائي يمنع إيرباص من إلغاء طلبية ”إيه320 نيو“، في الأسبوع، الذي يبدأ في الرابع من نيسان/ أبريل.

ونهاية الشهر الماضي، قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“، إن قرار إيرباص إلغاء عقد طائرات هو تطور جديد وخطوة ”تبعث على القلق“.

وحذّر ويلي والش، الموردين من استغلال قوة السوق، في إشارة فيما يبدو إلى قرار مفاجئ من ”إيرباص“ بإلغاء طلبية طائرات من قطر في إطار نزاع يزداد حدة.

وتقاضي الخطوط القطرية إيرباص للمطالبة بتعويضات تزيد على 600 مليون دولار بسبب تآكل الطلاء السطحي وطبقة الحماية من الصواعق في طائرات ”إيه 350″، ورفضت تسلم المزيد من تلك الطائرات لحين تلقي إجابات حول أسئلة بشأن السلامة من الهيئة المنظمة في قطر.

وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين، حث والش، الموردين على عدم السعي إلى الاستفادة من ”قوة السوق الحالية“، قائلًا إن إياتا تراقب ذلك عن كثب.

وأضاف والش أنه من المهم أن تعود الروابط بين شركات الطيران وعملاقي صناعة الطائرات إيرباص، وبوينج، إلى طبيعتها.

وقرار توسيع النزاع بإلغاء طلبية طائرات ”إيه321 نيو“ جاء مفاجأة للكثيرين في الصناعة لأن الموردين بشكل عام يتمسكون بالطلبيات ما لم تكن شركة طيران غير قادرة على الدفع، وهو ما أشار ”والش“ إلى أنه ليس الحال مع الناقلة الوطنية لقطر.

وقال: ”أعتقد أنه تطور جديد سيراقبه الجميع في الصناعة“، مضيفًا أنها خطوة ”تبعث على القلق“، رغم أنه قال أيضًا تحت إلحاح الصحفيين أنه يدلي بتعليقات عامة.