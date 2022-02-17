"إيرباص" تحقق أرباحا صافية بلغت 4,2 مليار يورو في 2021

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة ”إيرباص“ اليوم الخميس، أنها حققت أرباحا صافية بلغت 4,2 مليار يورو في 2021، السنة التي شهدت تزايدا في وتيرة إنتاجها وتكيف مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية مع الأزمة الناجمة عن وباء ”كوفيد-19“.

وقالت المجموعة التي سلمت 611 طائرة تجارية في 2021، بزيادة نسبتها 8% عن السنة السابقة، إنها تتوقع زيادة في إنتاجها وتنوي تسليم 720 طائرة في 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ”غيوم فوري“ في بيان، إن ”اهتمامنا انتقل من إدارة الوباء إلى الانتعاش والنمو“.

وعزا رئيس الشركة المصنعة للطائرات هذه النتائج ”الرائعة“ إلى ارتفاع عدد الطائرات التجارية التي تم تسليمها (+ 8٪ مقارنة بـ 2020) و“الأداء الجيد“ للنشاطات الفضائية والدفاعية وكذلك إلى قسم المروحيات و ”الاهتمام بخفض التكاليف وبالقدرة التنافسية“.

ويشكل حجم عمليات التسليم مؤشرا موثوقا إلى الأرباح إذ يدفع العملاء الجزء الأكبر من الفاتورة عندما يتسلمون الطائرات.

ومنذ بداية الأزمة الصحية، خفضت شركة ”إيرباص“ إنتاجها بشكل كبير وأعلنت إلغاء 15 ألف وظيفة من دون تسريح للعمال، قبل أن تخفض هذا العدد مؤخرا إلى عشرة آلاف.

وتنوي المجموعة التي كان عدد موظفيها يبلغ 126 ألف شخص في نهاية 2021، توظيف ستة آلاف شخص على الأقل هذا العام.

وكانت شركة ”إيرباص“ التي انخفض إنتاجها بمقدار الثلث ليبلغ 45 طائرة أحادية الممر من طراز ”ايه320“ (ايه319 وايه320 وايه321) شهريا منذ شهر نيسان/أبريل 2020، تنتج في نهاية 2021، 45 طائرة في الشهر، وهي تخطط لزيادة إنتاجها ليبلغ 65 طائرة شهرية صيف 2023، وهو عدد لم يسبق أن سجلته.