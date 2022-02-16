"طيران الاتحاد" توقع خطاب نوايا لشراء 7 طائرات شحن "إيه 350"

قالت شركة ”إيرباص“ في معرض سنغافورة للطيران إنها وقعت خطاب نوايا مع شركة ”طيران الاتحاد“ ومقرها أبوظبي اليوم الأربعاء لشراء سبع طائرات شحن من طراز ”إيرباص إيه 350“.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة المحتملة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وكانت شركة الطيران المملوكة لحكومة أبوظبي تبحث شراء طائرة الشحن التي تنتجها إيرباص وأيضا طائرات شحن من طراز 777 أكس المنافس من إنتاج بوينغ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الاتحاد توني دوغلاس إن ”طائرات إيرباص ستلعب دورا رئيسا في إستراتيجية الشحن الخاصة بالشركة“.

وكان دوغلاس ذكر في وقت سابق أن طائرات الركاب عريضة البدن من طراز إيرباص إيه 350 وبوينغ 787 دريملاينر ستصبح العمود الفقري لأسطول الاتحاد.

كانت شركة ”إيرباص“ أعلنت في الثامن من فبراير/ شباط الجاري إلغاء طلبية جديدة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرتين من طراز ”إيه 350-1000“ عريضة البدن، حسب ما أظهرت بيانات شهرية نشرتها شركة صناعة الطائرات.

وأتت الخطوة بعد أيام من إعلان ”إيرباص“ إلغاء طلبية من الناقلة الخليجية نفسها تشمل 50 طائرة من طراز ”إيه 321 نيو“، ما يزيد حدة نزاع بين الشركتين حول عيوب في سطح الطائرات من طراز ”إيه 350“.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى ضد شركة ”إيرباص“ مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار، وقالت إنها ترفض تسلم طائرات أخرى من طراز ”إيه 350“ إلى أن تتلقى جهاتها التنظيمية تحليلا رسميا لتآكل السطح المطلي والحماية ضد البرق في 21 طائرة.

وقالت شركة ”إيرباص“، التي جهزت طائرتين من طراز ”إيه 350“ لتسليمهما للخطوط الجوية القطرية، إنها وفرت المعلومات اللازمة حول مشكلة تدهور سطح الأسطول، وإن الضرر لا يصل لمسألة تتعلق بالسلامة.

وذكر متحدث باسم ”إيرباص“ أن الشركة ”ألغت وضع التسليم لطائرتي (إيه 350) للخطوط الجوية القطرية في تقيد تام بحقوقنا“.

وفي الـ25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، أدلى رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“ بدلوه في النزاع بين ”إيرباص“ والخطوط الجوية القطرية.

وقال ويلي والش، إن قرار الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إلغاء عقد طائرات خطوة ”تبعث على القلق“.

وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين، حث والش، آنذاك، الموردين على عدم السعي للاستفادة من ”قوة السوق الحالية“، قائلا إن ”إياتا تراقب ذلك عن كثب“.