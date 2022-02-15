قناة السويس تدرس طرح 20% من حصصها في شركات بالبورصة المصرية

قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع لتلفزيون ”سي.إن.بي.سي عربية“، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تدرس إدراج بعض أسهم الشركات التي تملكها في البورصة المصرية.

وأضاف ربيع أن الهيئة تدرس طرح حصة بنحو 20% من حصصها في شركتين أو ثلاث، من بينها شركة ”الرباط“ وشركة ”القناة للموانئ“، بحسب ”رويترز“.

وكانت هيئة قناة السويس أعلنت، مطلع فبراير/ شباط الجاري، عن بدء تطبيق الرسوم الجديدة للعبور بشأن بعض عمليات العبور بالقناة، تنفيذا للقرار السابق بزيادة الرسوم 6% للعام الحالي.

وقال رئيس الهيئة في بيان، إن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2022، سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد أعداد السفن والحمولات الصافية والعائدات المحققة ليصبح الأعلى مقارنة بمعدلات الأداء المحققة خلال أشهر يناير المتعاقبة على مدار تاريخ القناة.

وأوضح، أن قناة السويس شهدت عبور 1774 سفينة من الاتجاهين خلال شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2022، مقابل عبور 1594 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 106.1 مليون طن، مقابل 104.2 مليون طن خلال شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وقال ربيع، إن انتظام حركة الملاحة بالقناة كان له بالغ الأثر بزيادة إجمالي الإيرادات المحققة، حيث سجلت عائدات الهيئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022 نحو 544.7 مليون دولار غير شاملة الخدمات الملاحية مقابل 495.7 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 49 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 9.9%

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن التقارير الملاحية خلال شهر يناير 2022، رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 25.1%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.5%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 27%.

وتجاوزت حركة عبور السفن بالقناة خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2022، معدلات عبور السفن في الشهر ذاته على مدار تاريخ القناة، وفقا للبيان.

وبحسب البيان، تعطي حركة عبور السفن دلالة واضحة على نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية ونجاحها في تقليل التأثير السلبي لأزمة تفشي الفيروس.