تويوتا توسع إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية في أمريكا

أعلنت شركة ”تويوتا“ اليابانية لصناعة السيارات أنها ستوسع إنتاج قطع غيار السيارات الكهربائية بالولايات المتحدة في مصانع بولايتي ويست فيرجينيا وتينيسي في استثمار بقيمة 90 مليون دولار.

يأتي هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر من إعلان شركة صناعة السيارات اليابانية أنها ستستثمر 240 مليون دولار لإضافة خط إنتاج مخصص لمحركات توليد الطاقة الهجينة (Hybrid) في منشآتها في بوفالو بولاية ويست فيرجينيا.

ويتضمن التخطيط الأخير إنفاق 73 مليون دولار في المصنع لتجميع ما يقدر بنحو 120 ألف ”ساكن للمحرك الخلفي“ سنويًا، وهو مكون رئيسي في المحركات الكهربائية.

بدوره، قال ديفيد روزير، رئيس قسم التصنيع في فرع الشركة بالولاية، في بيان: ”تتجه تويوتا بسرعة نحو مستقبل كهربائي، وستلعب ولاية ويست فيرجينيا دورًا حاسمًا في تلك الرحلة.. يتبنى فريقنا هذا التحدي، ومن الواضح أن تويوتا تؤمن بقدرتنا وتثق بنا في الارتقاء بالشركة إلى آفاق جديدة“.

واستثمرت تويوتا قبل عام حوالي 210 ملايين دولار في مصنع ”بوفالو“ وأضافت 100 وظيفة جديدة لتوسيع قدرة خطوط محركاتها المكونة من أربع أو ست اسطوانات، فيما أصبح المصنع يضم الآن حوالي ألفي عامل.

في سياق متصل، أعلنت ”تويوتا“ أيضًا أنها ستنفق 17 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية الخاصة بـ“المحاور الهجينة“، الموجودة في السيارات الهجينة فقط والمسؤولة عن النقل الفعال والسلس للطاقة بين محرك الاحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي والعجلات، في منشآتها التي تضم 400 عامل تقريبًا في جاكسون بولاية تينيسي.

وقال العملاق الياباني لصناعة السيارات إنه ملتزم بتقديم سيارات كهربائية عبر تشكيلته المختلفة من سيارات ”تويوتا“ و“لكزس“ بحلول عام 2025، وإطلاق 30 نموذجًا للمركبات الكهربائية بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن الاستثمار المكثف في إنتاج السيارات الكهربائية سيساعد في تحقيق هذه الأهداف.

وكانت ”تويوتا“ قد صرحت في أكتوبر الماضي بأنها تُخطط لبناء مصنع جديد بقيمة 1.29 مليار دولار في ولاية نورث كارولينا لتصنيع بطاريات للسيارات الهجينة والكهربائية بالكامل.

الجدير بالذكر أن شركة صناعة السيارات اليابانية ضخت حتى الآن أكثر من ملياري دولار من الاستثمارات في منشآتها التصنيعية بولاية ويست فرجينيا، وما يقرب من 340 مليون دولار لموقع إنتاجها في ولاية تينيسي.