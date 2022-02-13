ولي العهد السعودي: نقل 4% من أسهم "أرامكو" لصندوق الاستثمارات العامة

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو السعودية“ إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وقال بن سلمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن نقل تلك الأسهم، هو ”جزء من استراتيجية المملكة العربية السعودية الطويلة المدى، الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية 2030“.

وأضاف: ”سيسهم هذا الدعم بخطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025“.

وستساهم أسهم ”أرامكو السعودية“، المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في ”تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة“، وفقا لـ“واس“.

وقال ولي العهد السعودي إن ”الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60% إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية“.

كما أشار إلى أن ”الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية، بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة“.

واختتم ولي العهد السعودي تصريحاته بأن ”المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030“.

واتبعت ”أرامكو السعودية“ خلال الأعوام الأخيرة، خطة استراتيجية من أجل تنويع مصادر الدخل والتمويل، والاستفادة من أصولها بكل السبل الممكنة.

ونجحت الشركة خلال العام الماضي في جمع نحو 28 مليار دولار من خلال صفقات البنية التحتية الجديدة لأنابيب النفط والغاز، إذ عقدت صفقة خاصة بأنابيب الغاز بقيمة 15.5 مليار دولار مع تحالف بقيادة ”بلاك روك“، وصفقة أخرى، بقيمة 12.4 مليار دولار من بيع حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو التي أسست مؤخرًا.