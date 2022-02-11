الصندوق السيادي السعودي يعتزم شراء حصة مسيطرة في شركة "ديبا"

قالت شركة ”ديبا“ للتصميم الداخلي والمقاولات المتخصصة، إن صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، سيستحوذ على حصة مسيطرة في الشركة.

وبحسب الشركة، فإن الصندوق السيادي السعودي اتخذ تلك الخطوة بعدما اتفق على شراء أسهم جديدة بحوالي 150 مليون درهم (40.84 مليون دولار).

وقالت ”ديبا“ إن الصفقة ستسمح للصندوق بامتلاك 55 بالمئة من الشركة، لكن الصندوق البالغ حجمه 480 مليار دولار ربما يمارس شراء أداة تمنحه أسهما إضافية وحصة تصل إلى 62.5 بالمئة إذا جاءت الممارسة في غضون 18 شهرا.

وكانت وكالة ”رويترز“ للأنباء قد ذكرت العام الماضي، نقلا عن مصادر أن الصندوق يجري محادثات لشراء حصة مسيطرة في شركة ”ديبا“.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تقوم بتطوير قطاع السياحة لديها في إطار حملة لتنويع مصادر الاقتصاد يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومن مشاريع التصميمات الداخلية السابقة لشركة ”ديبا“ المدرجة في ناسداك دبي برج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم، ومنتجع أتلانتس في دبي.