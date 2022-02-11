الخطوط التونسية تعتزم تسريح نحو ألف موظف

أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية، يوم الخميس، عزمها تسريح نحو ألف موظف بدءا من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي للخطوط التونسية يوم الخميس، إن الشركة تعتزم تسريح نحو ألف من موظفيها خلال عامين أو ثلاثة تبدأ في 2022 في إطار خطط لتخفيف الصعوبات المالية في شركة الطيران المملوكة للدولة.

والخطوط التونسية تسجل خسائر سنويا منذ ثورة 2011، مما أدى إلى المطالبة بإعادة هيكلتها.

وقال خالد الشلي الرئيس التنفيذي للشركة خلال استقبال طائرة إيه 320 نيو: ”ستعود الشركة إلى مكانها الطبيعي وتتغلب على الصعوبات من خلال تعزيز أسطولها وبرنامج إصلاح طموح“.

وذكرت إذاعة ”موزاييك“ المحلية، في كانون الثاني/ يناير الماضي، إن الخطوط التونسية سجلت خسارة صافية تفوق 336 مليون دينار في 2020، مقابل 18.9 مليون دينار في 2019.

وأشارت الإذاعة نقلا عن تقرير المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية، إلى أن هذه الخسارة جاءت جرّاء انخفاض إيرادات استغلال الخطوط الجوية التونسية.

وأشار التقرير إلى أن ديون شركة الخطوط الجوية التونسية قدرت بـ 2142 مليون دينار في 2020.

وقالت الإذاعة إن ”التكاليف المتعلقة بالأعوان أثرت بشكل كبير على القدرة التنافسية للخطوط الجوية التونسية حيث ارتفعت بنسبة 11.6% في 2020“.