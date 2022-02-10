اتفاق مصري يوناني للربط بين البلدين عبر الكابلات البحرية

وقعت مصر واليونان مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف للربط بين البلدين باستخدام أنظمة الكابلات البحرية.

وشهد وزير الاتصالات المصري عمرو طلعت، وكيرياكوس بياراكاكيس وزير الحوكمة الرقمية اليوناني، توقيع مذكرة تفاهم إستراتيجية بين الشركة المصرية للاتصالات، وشركة ”جريد تليكوم“ التابعة للمشغل اليوناني المستقل لنقل الكهرباء (IPTO).

وتمهد مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها خلال زيارة استغرقت يوما واحدا، قام بها الوزير المصري إلى العاصمة اليونانية أثينا، الطريق نحو استكشاف خيارات الربط المختلفة بين البلدين وفرص التوسع إلى وجهات أخرى اعتمادا على البنية التحتية المتميزة وقدرات الربط الدولي للشركتين.

وتوفر ”جريد تليكوم“ خدمات الربط المتنوعة باستخدام الألياف الضوئية لجزيرة كريت والأراضي اليونانية، بالإضافة إلى ما تمتلك من بنية تحتية من شبكات في إيطاليا والبلقان وأوروبا الوسطى.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات أحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية بالمنطقة، حيث تمتد شبكة المصرية للاتصالات الدولية لأكثر من 140 نقطة إنزال فى أكثر من 60 دولة حول العالم.

وتستثمر الشركة في توسيع نطاق البنية التحتية للكابلات البحرية، التي تعد أقصر الطرق وأكثرها اعتمادية بين أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وفي كلمته بالحفل المقام للتوقيع على مذكرة التفاهم، أكد الوزير المصري ”عمق العلاقات المصرية اليونانية على الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية“ مشيرا إلى ”الروابط التاريخية التي تجمع البلدين عبر آلاف السنوات لكونهما من أقدم الحضارات التي عرفتها الإنسانية“، على حد تعبيره.

وأضاف أن ”مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين ستسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تعظيم معبر البيانات المتوسطي بين مصر واليونان، الذي سيؤدي إلى بحث تسريع إنشاء الكابلات البحرية بين البلدين التي ستخدم التدفق الهائل للبيانات على مستوى العالم والتي تزداد بشكل تصاعدي“.

وأوضح أن ”موقع مصر الجغرافي المتميز يجعلها مركزا لحركة البيانات بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث يتم نقل أكثر من 100 تيرا بايت من البيانات إلى أوروبا مع وجود أكثر من 13 كابلا بحريا“.

ولفت إلى أنه ”من المقرر أن تصل إلى 18 كابلا خلال 3 سنوات، ويتم التخطيط لإطلاق كابل HARP الذي يمتد حول قارة أفريقيا بحلول عام 2023“.