رفع قيمة التجارة وجذب شركات.. "غرفة دبي" تعتمد استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة

قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الأربعاء، إن‭‭ ‬‬مجلس إدارة غرفة دبي العالمية اعتمد موازنة الغرفة للسنة التجارية وإستراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة.

وقال المكتب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”إن الإستراتيجية الجديدة تهدف لتحقيق رؤية محمد بن راشد، برفع قيمة تجارة دبي الخارجية إلى 2 تريليون درهم بحلول العام 2026، مع جذب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون ثلاث سنوات، ودعم التوسع الخارجي لـ 100 شركة من دبي إلى أسواق خارجية ذات أولوية خلال عامين“.

مجلس إدارة غرفة #دبي العالمية يعتمد موازنة الغرفة للسنة الجارية واستراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة (2022-2024) والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز استراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.https://t.co/AOeYK3mR4y pic.twitter.com/KDz7IS4ZzU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 9, 2022

وفي التفاصيل، ووفقا لما جاء في موقع المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اعتمد مجلس إدارة غرفة دبي العالمية مؤخرا موازنة الغرفة للسنة الجارية وإستراتيجيته الجديدة للسنوات الثلاث القادمة (2022-2024) والتي تركز على تعزيز مكانة دبي كعاصمة للتجارة العالمية، ومركز إستراتيجي لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.

وتقوم الإستراتيجية الجديدة على دعم التجارة الخارجية لدبي، واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات، ومساعدة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وركزت الإستراتيجية على جذب واستقطاب 50 شركة متعددة الجنسيات إلى دبي في غضون ثلاث سنوات، ودعم التوسع الخارجي لـ 100 شركة من دبي إلى أسواق خارجية ذات أولوية خلال عامين، والعمل على تحسين بيئة الأعمال في دبي وجعلها محفزة لنمو الأعمال مع التركيز على الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى دعم وتحفيز الشركات متعددة الجنسيات على الإدراج في سوق دبي المالي.

وترأس الاجتماع الافتراضي لأعضاء المجلس سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، وذلك بحضور أعضاء المجلس.

وأشار سلطان بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحقيق أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية التي اعتمدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم“، مشيرا إلى أن دعم تجارة دبي يتطلب الاستثمار في المكاتب الخارجية الترويجية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التجارية، وتعزيز جهود الشراكات مع الأسواق العالمية لفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

ولفت إلى أن الإستراتيجية ستحدد 30 سوقا ذات أولوية تجارية لدبي، وستعمل على تعزيز توسع شركات الإمارة في هذه الأسواق بشكل يخدم أهداف خطة دبي للتجارة الخارجية.

وأضاف ابن سليّم قائلا:“ نولي اهتماما كبيرا للشركات متعددة الجنسيات، وسنركز على استقطاب الشركات الرائدة منها، خصوصا في مجالات مهمة مثل الخدمات والدعم اللوجيستي والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وجذب أصحاب المواهب، وترسيخ تنافسية الإمارة كوجهة عالمية للأعمال، وقاعدة انطلاق للأسواق العالمية. ونؤكد التزامنا التام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من أجل صناعة مستقبل تجاري واستثماري أفضل لمجتمع الأعمال في إمارة دبي.“