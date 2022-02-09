تسلا تسحب 26 ألف مركبة بسبب عيب في برنامج إذابة الجليد عن الزجاج

قالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء إن شركة تسلا استدعت 26681 مركبة بسبب خطأ في البرمجيات قد يؤدي إلى مشاكل في إذابة الجليد على الزجاج الأمامي.

وأبلغت تسلا الجهات التنظيمية الأمريكية أن الخطأ قد يتسبب في فتح صمام في مضخة الحرارة عن غير قصد وحبس المادة المبردة داخل جهاز التبخير.

وستجري تسلا تحديثا للبرنامج لمعالجة المشكلة، حسب ما قالت في بيان لها.

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات من طرازات 3 وإس وإكس إنتاج 2021-2022 وطراز واي إنتاج 2020-2022 التي قد لا تتوافق مع المعايير الاتحادية لسلامة المركبات.

وتعد تلك أحدث عملية ضمن سلسلة سحب لسيارات كهربائية من إنتاج الشركة التي مقرها تكساس.

وقالت تسلا إنها ليست على علم بوقوع أي إصابات أو حوادث تتعلق بأحدث عملية استدعاء لكن الإدارة الوطنية لسلامة المرور قالت إن العيب قد يقلل من كفاءة الرؤية عبر الزجاج الأمامي في ظروف معينة الأمر الذي قد يزيد من خطر حوادث الاصطدام.

وكثيراً ما تعرضت شركة تسلا لمثل تلك المواقف، حيث استدعت في يونيو 2021 حوالي 285 ألف سيارة في الصين بسبب مخاطر تتعلق بسلامة ميزة تثبيت السرعة في السيارة.

وتسببت المشكلة حينها في تنشيط نظام التحكم بالسرعة عن طريق الخطأ في طرازات معينة من سيارات ”تسلا“ عندما يحاول السائقون نقل التروس أو يقومون بلمس محدد التروس عن طريق الخطأ، ما يؤدي إلى تسارع السيارة بشكل مفاجئ، وفقًا لإدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية.

وشمل الاستدعاء 35,665 سيارة مستوردة من طراز موديل 3 و249,855 سيارة من طراز موديل 3 وموديل Y مصنوعة في مصنع ”تسلا“ في شنغهاي.

وقررت الشركة عند تعاملها مع تلك الواقعة عدم الطلب من العملاء إعادة المركبات، ولكن بدلًا من ذلك، أرسلت لهم تحديثًا مجانيًا للبرنامج إما عن بُعد أو شخصيًا لحل المشكلة.

وقالت تقارير إن الصين أثبتت أنها سوق صعبة لشركة ”تسلا“، إذ شككت حتى الآن 5 وكالات تنظيمية صينية في جودة سياراتها من طراز موديل 3 المصنوعة في شنغهاي.

وباعت الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية أقل من 26 ألف سيارة في الصين في أبريل/نيسان، بانخفاض بلغ 27 ٪ عن مارس/ آذار، وفقًا للأرقام الصادرة عن جمعية سيارات الركاب الصينية.