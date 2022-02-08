"إيرباص" تلغي طلبية جديدة للخطوط القطرية

ألغت شركة ”إيرباص“ طلبية جديدة للخطوط الجوية القطرية لشراء طائرتين من طراز ”إيه 350-1000“ عريضة البدن، حسبما أظهرت بيانات شهرية نشرتها شركة صناعة الطائرات، الثلاثاء.

تأتي الخطوة بعد أيام من إعلان ”إيرباص“ إلغاء طلبية من الناقلة الخليجية نفسها تشمل 50 طائرة من طراز ”إيه 321 نيو“، مما يزيد حدة نزاع بين الشركتين حول عيوب في سطح الطائرات من طراز ”إيه 350“.

ورفعت الخطوط الجوية القطرية دعوى ضد شركة ”إيرباص“ مطالبة بأكثر من 600 مليون دولار، وقالت إنها ترفض تسلم طائرات أخرى من طراز ”إيه 350“ إلى أن تتلقى جهاتها التنظيمية تحليلا رسميا لتآكل السطح المطلي والحماية ضد البرق في 21 طائرة.

وقالت شركة ”إيرباص“، التي جهزت طائرتين من طراز ”إيه 350“ لتسليمها للخطوط الجوية القطرية، إنها وفرت المعلومات اللازمة حول مشكلة تدهور سطح الأسطول وإن الضرر لا يصل لمسألة تتعلق بالسلامة.

وذكر متحدث باسم ”إيرباص“ أن الشركة ”ألغت وضع التسليم لطائرتي (إيه 350) للخطوط الجوية القطرية في تقيد تام بحقوقنا“.

ولم يكن لدى الخطوط الجوية تعليق فوري.

وفي 25 كانون الثاني/يناير الماضي، أدلى رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“ بدلوه في النزاع بين ”إيرباص“ والخطوط الجوية القطرية.

وقال ويلي والش، إن قرار الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إلغاء عقد طائرات، الشهر الماضي، هو تطور جديد، وخطوة ”تبعث على القلق“.

وفي تعليقات أدلى بها للصحفيين، حث والش، آنذاك، الموردين على عدم السعي للاستفادة من ”قوة السوق الحالية“، قائلا إن ”إياتا تراقب ذلك عن كثب“.

وأضاف أن ”من المهم أن تعود الروابط بين شركات الطيران وعملاقي صناعة الطائرات إيرباص وبوينغ إلى طبيعتها“.

وقال: ”أعتقد أنه تطور جديد سيراقبه الجميع في الصناعة“، مضيفا أنها خطوة ”تبعث على القلق“، رغم أنه قال أيضا تحت إلحاح الصحفيين إنه يدلي بتعليقات عامة.

وفي الأول من شباط/فبراير الجاري، قدمت الخطوط الجوية القطرية طلبا قياسيا إلى شركة بوينغ الأمريكية لشراء 34 نسخة شحن جديدة من الطائرة 777 إكس، وطلبية شراء مفاجئة لطائرات ركاب 737 ماكس، بما يتجاوز 30 مليار دولار.

وزادت صفقة شراء 25 من أكبر نسخة من ماكس، وهي ”737-10″، بالإضافة إلى 25 خيارا آخر، من تداعيات الخلاف بين الخطوط القطرية و“إيرباص“.