رويترز: موانئ أبوظبي تحصل على استثمار من "آي اتش سي" قبيل الإدراج

نقلت وكالة ”رويترز“ عن متحدث باسم الشركة العالمية القابضة (آي اتش سي) في أبوظبي، قوله إن الشركة استحوذت على حصة 7.4 بالمئة في مجموعة ”موانئ أبوظبي“، قبيل إدراج الأخيرة في سوق الأسهم غدا الثلاثاء.

وأضاف المتحدث أن ”آي اتش سي اشترت، عبر شركتها التابعة الصير مارين، 375 مليون سهم في موانئ أبوظبي، بقيمة إجمالية 1.2 مليار درهم (326.74 مليون دولار)“. وسيجعل ذلك قيمة موانئ أبوظبي 16.3 مليار درهم، وفقا لحسابات رويترز.

وقالت موانئ أبوظبي، المملوكة لصندوق الثروة السيادي (إيه دي كيو القابضة)، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها جمعت أربعة مليارات درهم في عائدات من إصدارها الأولي، وستدرج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية غدا الثلاثاء.

وقالت موانئ أبوظبي، التي تدير موانئ وخدمات لوجستية ومناطق صناعية، إن ”الأموال التي جمعتها ستُستخدم في تمويل خطط نمو المبيعات وعمليات الاستحواذ والضم، مما يتيح للمجموعة تعزيز خططها للتوسع المحلي والدولي“.

وقال جاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين لرويترز: ”الاستثمار في مجموعة موانئ أبوظبي ضروري لتحسين القدرة التنافسية للشركة وأداء الإيرادات.“

وقالت إيه دي كيو في سبتمبر أيلول الماضي إنها ستدرج موانئ أبوظبي في سوق الأسهم قبل نهاية 2021.

وشهدت سوق أبو ظبي للأوراق المالية زيادة في عمليات الإدراج الجديدة في العام الماضي، وهو ما شمل شركات مملوكة لشركة النفط العملاقة ”أدنوك“ وشركة الاستثمار الحكومية ”مبادلة“.

وأعلنت ”آي اتش سي“ أيضا عن خطط لإدراج ست شركات في سوق الأسهم، من بينها بيور هيلث التي تملك فيها حصة الأغلبية