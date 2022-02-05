قيمة "أمازون" السوقية ترتفع 190 مليار دولار في يوم واحد

أظهرت بيانات مرجعية لأسواق المال، أن عملاق التجارة الإلكترونية، شركة أمازون الأمريكية، حققت رقما قياسيا قدره 190 مليار دولار في رسملة السوق الجمعة، وهي أكبر زيادة ليوم واحد في قيمة سوق الأسهم للشركة في تاريخ الولايات المتحدة.

وسجلت بيانات ”رفينيتيف“ المرجعية، أن أسهم الشركة ارتفعت بنسبة 13.5 % بعد أن نشرت تقريرًا قالت فيه إنها سترفع سعر اشتراكاتها السنوية من فئة Prime بنسبة 17 %.

وقد دفع ذلك السوق ليرفع القيمة الإجمالية للشركة إلى حوالي 1.6 تريليون دولار، وسمح لها بتجاوز منافستها شركة أبل، صاحبة الرقم القياسي السابق التي كانت سجلت مكاسب بقيمة 181 مليار دولار في يوم واحد، الشهر الماضي، بعد تقريرها ربع السنوي، كما سمحت هذه الزيادة في رسملة أمازون بتجاوز بريق شركات كبرى في وول ستريت مثل AT&T وNetflix.

وجاءت المكاسب القياسية لشركة أمازون بعد يوم واحد من خسارة سهم Meta Platforms، وهي مالكة فيسبوك بما يقرب من 200 مليار دولار من القيمة السوقية، مسجلة أكبر خسارة في يوم واحد لشركة أمريكية على الإطلاق.

وجاء هبوط Meta عقب التوقعات القاتمة لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي للعام المالي 2022. فقد انخفضت بنحو 0.3 % إضافية، الجمعة، منهية جلسة اليوم بقيمة تقديرية بنحو 660 مليار دولار.

وعلى الرغم من المكاسب الهائلة، إلا أن أمازون لم تتجاوز أكبر ثلاث شركات من حيث القيمة في وول ستريت. فقد احتفظت Alphabet، المالكة لشركات Apple و Microsoft و Google، بالمراكز الأولى، برسملة سوقية تبلغ 2.8 تريليون دولار و2.3 تريليون دولار و1.9 تريليون دولار للشركات الثلاث على التوالي.