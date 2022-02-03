في يوم واحد.. "زوكربيرغ" يخسر 24 مليار دولار بسبب فوضى "ميتا"

تعرض الملياردير، مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع ”فيسبوك“، وراعي ”ميتافيرس“ إلى خسارة دفترية بـ 24 مليار دولار من ثروته الشخصية، جرّاء ما وصفته وكالة ”بلومبيرغ“ بـ“أكبر انخفاض يومي في تاريخ الأسهم“.

فقد تراجعت أسهم شركة ”Meta Platforms Inc“ بـ 20٪ عند الإغلاق، أمس الأربعاء، بعد أن جاءت أرباح شركة ”Meta Platforms Inc“ في الربع الأخير دون التقديرات.

وأفصحت ”ميتا“ عن عدم وجود نمو في مستخدمي ”فيسبوك“ شهريا في ”الربع الرابع“ مقارنة بالفترة السابقة، مما أثار تساؤلات حول النمو المستقبلي للشركة.

وانخفض سعر سهم ”ميتا ”بنحو 20٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق، يوم الأربعاء.

وبحسب مؤشر Bloomberg Billionaires فإن استمرار هذا التراجع سيترك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ”ميتا“، بثروة صافية تبلغ حوالي 97 مليار دولار، انخفاضا من 120.6 مليار دولار، ما سيدفعه إلى الخروج من قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم لأول مرة منذ يوليو 2015.

ويشير التقرير، إلى أن تراجع هذه الثروة ليوم واحد بقيمة 24 مليار دولار سيكون أكبر انخفاض على الإطلاق في تاريخ الأسهم، ولا ينافسه سوى التقلبات في ثروة ”إيلون ماسك“.

فقد خسر ”ماسك“، وهو أغنى شخص في العالم، 35 مليار دولار في يوم واحد، في تشرين الثاني/نوفمبر، حيث انخفضت أسهم شركة ”تيسلا“، بعد استطلاع على ”تويتر“ سأل فيه ماسك عما إذا كان يجب عليه بيع 10٪ من حصته في الشركة، وانخفض صافي ثروته أيضا بمقدار 25.8 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وتقول ”بلومبيرغ“، إنه بالنسبة إلى ”ميتا“ فإن الأرباح المخيبة للآمال تضيف تحديا آخر إلى الشركة، فهي تخوض عددا من المعارك التنظيمية وتتطلع أيضا إلى تبرير تحولها الإستراتيجي للمراهنة على شبكة إنترنت مغامرة تعرف باسم metaverse.

وفي الوقت نفسه، تكتسب منصات أخرى مثل ”تيك توك“ و ”يوتيوب“ مكانة متوسعة مع المستخدمين الأصغر سنا.