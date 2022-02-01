مصر.. شركة "يلا في السكة" للتوصيل تجمع 7 ملايين دولار لتوسيع نطاق خدماتها

نجحت شركة ”يلا فى السكة“ التي تعمل في مجال توصيل السلع والمنتجات بين الأفراد وبين الأفراد والمؤسسات، ومقرها في مصر، في جمع 7 ملايين دولار في جولتها التمويلية الأولى.

تشمل أعمال ”يلا في السكة“ بناء شبكة من ”المتاجر المظلمة“ والمستودعات الصغيرة في جميع أنحاء مصر؛ لتسهيل عمليات التسليم، وجعلها أسرع مع الحفاظ على انخفاض تكاليف التشغيل.

ويقصد بالمتاجر المظلمة المتاجر غير التقليدية التي لا تكون مفتوحة للجمهور، وتنتشر حول المدن وتعمل على مساندة المبيعات الإلكترونية، كنقاط للتوزيع أو لاستلام الطلبات بحيث تسرع عمليات النقل ووصول الطلبات للعملاء من خلال هذه المتاجر على مستوى المدينة بدلا من المستودع الرئيس.

وتأسست ”يلا فى السكة“ من قبل ”خشيار مهدوي“ و“ياسمين عبد الكريم“ فى عام 2020، قبل اندلاع وباء كورونا مباشرة، إذ تحول سلوك العملاء بعدها نحو الحاجة إلى عمليات تسليم أسرع بسبب الإغلاق الناجم عن الوباء.

ومع زيادة نشاط العملاء سعت شركات التجارة الإلكترونية فى شمال أفريقيا إلى تبني نماذج أعمال منتشرة مثل التجارة السريعة التي ابتكرها Gopuff و Gorillas، لكن على عكس الدول الغربية، فإن البنية التحتية للتجارة الإلكترونية فى مصر لم تكن جاهزة لاستيعاب الطلب المهول على التجارة السريعة، وكان هذا هو السبب الرئيس الذي دفع ”مهدوي“ و ”عبد الكريم“ لتأسيس ”يلا في السكة“.

وفي مكالمة مع موقع ”تك كرانش“ المعني بشؤون التقنية، قال مؤسسا يلا فى السكة ”كان هناك فجوة حرجة في السوق الإقليمية، لتلبية الحاجة لعمليات تسليم شبه فورية“، وبيّنا أن الشركة قامت بتجميع شبكة من المستودعات الصغيرة والمتاجر المظلمة، حيث يمكن تخزين البضائع بالقرب من عملائها لضمان التسليم السريع.

وبين ”خشيار مهدوي“ الشريك المؤسس لـ“يلا فى السكة“ قائلا ”إن القدرة على الجمع بين التميز التشغيلي والابتكار مع التكنولوجيا لتقليل التكلفة وتحقيق مكاسب في الإنتاجية هو ما يميزنا“.

وأضاف ”بسبب خلفيتنا الاقتصادية والمالية، كنا دائما نركز بشكل كبير على اقتصاد الوحدة. لذلك هذا ما حاولنا تحقيقه هنا، بجلب الابتكار إلى هذا الفضاء مع التركيز على الإنتاجية واقتصاديات الوحدة، وامتلاك هذه الخدمات اللوجستية الموزعة لنكون قادرين على خدمة عملائنا بسرعة كبيرة“.

وتمتلك ”يلا فى السكة“ أسطولًا يتألف من 1000 سائق نشط للدراجات النارية (الطيارين) والشاحنات الصغيرة.

وأشارت عبد الكريم، وهي أيضا شريك مؤسس، ”إن هؤلاء السائقين يصدرون 10 آلاف طلب يوميًا، مضيفة أن الحجم الإجمالي لسلع الشركة ينمو بمعدل شهري قدره 20% ومعدل الاحتفاظ بالعملاء فوق 90%“.

وذكرت أن الشركة أكملت مليوني عملية تسليم عبر خمس مدن في مصر – القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنصورة وطنطا – مع تحقيق هامش الربح الإجمالي، كل ذلك في 18 شهرًا.

وقالت عبد الكريم ”إن الشركة سوف تتوسع أيضًا في إدارة المتجر المظلم، حيث تتطلع لبناء 20 إلى 40 متجرًا مظلمًا في العام المقبل“.

وحصل المؤسسون، الذين لديهم خلفيات اقتصادية في العمل المصرفي الاستثماري والنفط والغاز، على 2.5 مليون دولار كأموال أولية من Flybridge Ventures و I Squared Capital. دعم هؤلاء المستثمرون الشركة مرة أخرى في هذه الجولة، بما في ذلك المستثمر الرئيس DisruptAD ومنصة ADQ للمشاريع ومجموعة الخرافي التي تتخذ من الكويت مقرًّا لها.

في الإطار، ستقوم ”يلا فى السكة“ باستخدام التمويل الجديد لتوسيع وجودها في المدن في جميع أنحاء مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.