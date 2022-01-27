دبي.. تغريم مؤسس "أبراج" 136 مليون دولار

فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامة قدرها نحو 136 مليون دولار على عارف مسعود نقفي مؤسس مجموعة ”أبراج“ للاستثمار المباشر المنهارة ومنعته من القيام بأي نشاط في المركز المالي في الإمارة بسبب أخطاء جسيمة تتعلق بالشركة.

وقالت السلطة، إن نقفي اعترض على ما توصلت إليه، وإن الطرفين سيلجآن الآن إلى محكمة المركز المالي، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وقالت سلطة دبي للخدمات المالية في بيان على موقعها ”إن العقوبة المالية ستعلق لحين صدور قرار المحكمة، في حين أن الحظر على ممارسة النشاط سيظل ساريًا“.

ولم يتسنَ الاتصال بنقفي للتعليق.

وقالت سلطة دبي ”إن نقفي شارك عن علم في تضليل المستثمرين فيما يتعلق بإساءة استخدام أموال أبراج للاستثمار المحدودة“ وهي شركة مسجلة في جزر كايمان وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

وأضافت أن الغرامة الكبيرة المفروضة على ”نقفي“ تعكس جسامة هذه المخالفات، ومبنية على دخله من مجموعة أبراج.

كما فرضت السلطة غرامة قدرها 1.2 مليون دولار على وقار صديقي المدير السابق في أبراج وحظرت عليه التعامل في مركز دبي المالي العالمي.

واعترض ”صديقي“ أيضًا على قرارات السلطة، وسيتم تعليق الغرامة المفروضة عليه لحين صدور قرار المحكمة.

وعمدت الإمارات خلال السنوات الأخيرة لإحكام اللوائح فيما يتعلق بالجرائم المالية.

وأسس عارف مسعود نقفي مجموعة أبراج، في العام 2002، وهي واحدة من شركات الأسهم الخاصة بأصول مدارة تقدر بنحو 14 مليار دولار، وكان ”نقفي“ المساهم الأكبر بالمجموعة والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أبراج.

وذكرت سلطة دبي أن ”نقفي“ كان أكبر مساهم في الشركة، وصانع القرار النهائي.