صندوق الاستثمارات السعودي يطلق مجموعة "سافي" للألعاب الإلكترونية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأربعاء، إطلاق مجموعة ”سافي“ للألعاب الإلكترونية، برئاسة مجلس إدارتها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وتهدف المجموعة لأن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي، حيث ستعمل بشكل متناغم لدعم منظومة متكاملة للقطاع، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

#صندوق_الاستثمارات_العامة يعلن عن إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية والتي يرأس مجلس إدارتها سمو #ولي_العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، حيث تهدف إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.

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وبينت السعودية أن لديها خططا مستقبلية طموحة، حيث قامت مجموعة ”سافي“ بتوقيع اتفاقية استحواذ على شركة ”ESL“ الرائدة عالمياً في الفعاليات الترفيهية والمنافسات في مجال الرياضات الإلكترونية، وشركة ”FACE IT“ المنصة الرقمية الرائدة في الرياضات الإلكترونية.

وأضافت الوكالة الرسمية أن إتمام عمليات الاستحواذ يخضع لشروط الحصول على الموافقات التنظيمية من الجهات المعنية.

ويأتي تأسيس مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية تماشياً مع إستراتيجية الصندوق 2021 – 2025، التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة، ومنها الترفيه والرياضة، مما يسهم في توفير فرص تنموية وتعزيز لتنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي وفقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلية يعكس مهمته الرئيسـية الموكلة إليه، وأهدافه، كما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفعالية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل، وفقا للوكالة الرسمية.

يذكر أن وجود صندوق الاستثمارات العامة ونشأته في المملكة، يعود لأكثر من 50 عاماً، حيث تأسس في عام 1971م وطوال تلك العقود الممتدة كان الصندوق رافداً اقتصادياً وطنياً ساهم ومازال يساهم في تأسيس الشركات الحيوية الكبرى محلياً.