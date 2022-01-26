"بارتنر كومز" الإسرائيلية تحصل على صفقة ألياف بصرية لربط الشرق بالغرب

قالت مجموعة ”بارتنر كومز“ الإسرائيلية للاتصالات اليوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقا بقيمة 40 مليون شيكل (12.6 مليون دولار) لبناء شبكة ألياف بصرية في إسرائيل، لإقامة نقطة اتصال ثانية لنقل البيانات فائقة السرعة بين أوروبا والشرق الأقصى.

وستكون الشبكة الجديدة التي تم توقيع الاتفاق الخاص بها مع شركة ”تماريس تليكوم“ بديلا للكابلات القائمة التي تربط أوروبا بآسيا عن طريق قناة السويس.

وقالت بارتنر، إن ”الأمر يحتاج مسارا جديدا؛ لأن الخطوط المارة عبر قناة السويس تشهد أعطالا بسبب مشاكل جيوسياسية، وتمزيق السفن للكابلات أثناء عبورها القناة الضيقة الضحلة“.

وأضافت أنها ”ستمد كابلات طولها 300 كيلومتر من الألياف البصرية بعشرات الملايين من الشيكلات لتوسيع شبكة تماريس، وإنشاء وصلة بين البحر المتوسط والأردن. كما ستشتري تماريس خدمات الصيانة من بارتنر“.

وسيستغرق تنفيذ المشروع عامين وسيربط في النهاية الكابلات القادمة من الشرق الأقصى بنقطتين في إسرائيل، ثم يمر عبر إسرائيل إلى ميناء حيفا المطل على البحر المتوسط ومنه إلى أوروبا.

وقالت بارتنر، إنه من المتوقع أن ”يوفر المشروع سعة فائقة ويستوعب الزيادة المتنامية في تدفق البيانات بين الغرب والشرق“.