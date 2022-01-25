جنرال موتورز تستثمر 7 مليارات دولار لإنتاج السيارات الكهربائية

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية لتصميم وصناعة السيارات (GM) عن استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لتنمية قدراتها في تصنيع السيارات الكهربائية في ولاية ميشيغان الأمريكية، في خطوة وصفتها بأنها ”أكبر إعلان استثماري منفرد في تاريخ الشركة“.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنفاق هذه الاستثمارات على أربعة مواقع تصنيع، مع خطط تستهدف خلق 4 آلاف وظيفة جديدة تضاف إلى ألف وظيفة أخرى في الولاية، كما يشمل الاستثمار بناء مصنع جديد للبطاريات بمدينة لانسينغ.

وكشفت الشركة أنها تعتزم تحويل مصنع ”تجميع جنرال موتورز“ في بلدة أوريون بولاية ميشيغان لإنتاج موديلات ”سيلفرادو“ الكهربائية و“جي. إم. سي. سييرا“ الكهربائية أيضاً، ليصبح هو مصنع التجميع الثاني للشركة والمقرر أن ينتج شاحنات ”بيك أب“ كهربائية بالحجم الكامل.

وصرح العملاق الأمريكي أنه سينفق 35 مليار دولار بحلول عام 2025 على السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، وهو مبلغ مذهل لشركة كانت ،حتى وقت قريب، معروفة بشاحناتها الكبيرة وسيارات الدفع الرباعي التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود.

ويعتبر الإعلان عن الاستثمارات الجديدة علامة على ثقة جنرال موتورز في نموها المستمر في سوق السيارات الكهربائية، على الرغم من أنها كانت تمثل 3% فقط من المبيعات في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.

وكانت جنرال موتورز وضعت هدفًا في وقت سابق يتمثل في أن تصبح شركة خالية من انبعاثات الكربون بحلول عام 2040؛ ما يعني وقف مبيعات المركبات التي تعمل بالديزل والبنزين. وبالتالي، فإن الحصول على إمداد مضمون من البطاريات للسيارات الكهربائية يعد مصدر قلق أساسيا لمستقبل الشركة.

وحاليّا، تتضمن تشكيلة الشركة عددا صغيرا من السيارات الكهربائية، إذ تتألف من ثلاث سيارات فقط؛ ”Chevy Bolt“ و““Chevy Bolt EUV وشاحن ”“Hummer EV.

وأعلنت جنرال موتورز عن نيتها لإنتاج العديد من السيارات الكهربائية في الفترة المقبلة، بما في ذلك ”“Hummer SUV، و“Chevy Silverado EV“، و“Chevy Equinox EV“، و““Chevy Blazer EV، و“GMC Sierra EV“، و“Cadillac Lyriq“، و“Cadillac Celestiq“، والسيارة ذاتية القيادة ”“Cruise Origin.

وستحتاج ”جنرال موتورز“ إلى الكثير من البطاريات لتصنيع كل هذه المركبات الكهربائية، لذا فهي تعمل على توسيع بصمتها التصنيعية جنبًا إلى جنب مع شريكها ”LG Chem“ في كوريا الجنوبية، إذ أعلنت الشركتان أخيرًا عن خطط لبناء مصنعين للبطاريات في الولايات المتحدة بولايتي أوهايو وتينيسي.

وقالت الشركة إن تحويل المصنع في ”أوريون“ والمصنع الثالث للبطاريات في لانسينغ سيمكنها من زيادة ”إجمالي طاقتها الإنتاجية للشاحنات الكهربائية كاملة الحجم إلى 600 ألف شاحنة عندما يتم تطوير منشآت المصانع بالكامل“.