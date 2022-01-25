إسرائيل.. استقالة رئيس الشركة المُصنعة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"

قدم رئيس مجلس إدارة شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية ”NSO“، آشير ليفي، استقالته من منصبه، اليوم الثلاثاء، فيما عصفت الخلافات بين الشركات الصغيرة التابعة لها، وفق ما كشفته صحيفة ”كالكاليست“ العبرية.

وشركة ”NSO“، هي الشركة المُصنعة لبرنامج التجسس ”بيغاسوس“ المُثير للجدل، الذي كشفت تقارير عبرية نشرت مؤخرًا استخدام الشرطة الإسرائيلية للبرنامج في التجسس على مواطنين إسرائيليين ورؤساء هيئات محلية.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن الشركة الإسرائيلية قولها، إن ”آشير ليفي كان رئيسًا بالنيابة عن الصندوق الإنجليزي Novalpina Capital، منذ شهر نيسان/أبريل لعام 2020″، مبينة أنه ”بمجرد أن أنهى الصندوق الإنجليزي مشاركته معنا تم تعيين مدير جديد هو فينبار أوكونور“.

بدوره، قال آشير ليفي، عقب استقالته: ”لقد تم تعييني من قبل الصندوق الإنجليزي، وعندما سحبوا استثماراتهم من الشركة أردت إنهاء مهامي“.

وبحسب الصحيفة، فإنه ”عندما تولى ليفي منصبه لم يذكر أنه عين من قبل الصندوق الإنجليزي“، مشيرة إلى أنه من المرجح أن تكون استقالته عقب ”الفضائح التي رافقت الشركة الإسرائيلية حول العالم“.

وأشارت إلى أنه وبالتوازي مع استقالة آشير ليفي، ”تقدمت ثلاث شركات صغيرة تابعة لـ ”إن. إس. أو“، للمحكمة الإسرائيلية لتعيين وصي“.

وأوضحت أن ”الشركات الثلاث تدعي أن مؤسس الشركة الرئيسي ويدعى شيلو خوليو، يحاول أن يثقل كاهلهم بديون ليست ديونهم“.

وكشفت الصحيفة العبرية، عن خلافات بين المالكين وأصحاب أسهم السيطرة في شركة السايبر ”إن. إس. أو“، لافتة إلى أن المحكمة المركزية في تل أبيب عينت المحامي أوري غائون، كوصي على الشركات الثلاث الصغيرة.

ويُستدل من قرار المحكمة، أن الشركات الثلاث مقدمة الطلب تعمل في مجال تطوير منتجات إلكترونية دفاعية، حيث تشارك شركات أخرى ضمن مجموعة شركات ”إن. إس. أو“، في تطوير وتسويق المنتجات الإلكترونية الهجومية، وفق الصحيفة.

ويذكر أنه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، شركة ”إن. إس. أو“ المصنعة لبرنامج ”بيغاسوس“ للتجسس على القائمة السوداء.

وعللت أمريكا قرارها في حينه، لـ“تصرف الشركة الإسرائيلية بما يتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة“.

وبرزت شركة ”إن. إس. أو“ إلى الواجهة، بعد تقارير تفيد بأن عشرات الآلاف من الناشطين الحقوقيين والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال في كل أنحاء العالم، أدرجوا كأهداف محتملة لبرنامج ”بيغاسوس“، الذي طورته تلك الشركة.

من جهتها، دافعت الشركة الإسرائيلية عن نفسها، زاعمة أن برنامجها بيغاسوس، ”مخصص للاستخدام من قبل أجهزة المخابرات الرسمية، وجهات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب والجريمة“.