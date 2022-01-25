"إياتا" قلقة بشأن النزاع بين الخطوط القطرية وإيرباص

قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ”إياتا“، ويلي والش، يوم الثلاثاء، في معرض تعليقه على النزاع بين إيرباص والخطوط الجوية القطرية، إن قرار الشركة الأوروبية لصناعة الطائرات إلغاء عقد طائرات يمثل تطورا جديدا ”يبعث على القلق“.

وأضاف والش أنه ورؤساء شركات طيران أخرى ”يتطلعون لمعرفة الأسباب وراء النزاع“.

وأبلغ الصحفيين أن ”من المهم أن تعود العلاقات بين شركات الطيران والموردين إلى طبيعتها“.

ويوم الجمعة الماضي، ردت شركة الخطوط الجوية القطرية على قرار شركة ”إيرباص“ توسيع النزاع حول طائرات ركاب فيها أضرار، وقيامها بإلغاء عقد طائرات إيه 321″.

وعرضت شركة الطيران الخليجية لقطات مصورة تظهر فيما يبدو أضرارا على سطح اثنتين من طائرات ”إيرباص“ طراز ”إيه 350″، منعتهما الهيئة التنظيمية القطرية من الإقلاع، وهي أول صور رسمية تظهر في النزاع مع شركة صناعة الطائرات الأوروبية.

ودخلت الشركتان في خلاف منذ شهور حول أضرار في طائرات ”إيه 350″، من بينها عيوب في الطلاء، وتشقق في إطارات النوافذ، وتآكل في طبقة للحماية من الصواعق.

وتصاعد الخلاف بين شركة إيرباص وشركة الخطوط الجوية القطرية بشأن طائرات ”إيه 350“ موقوف تشغيلها وأخرى لم يتم تسليمها، وذلك بعدما أعلنت ”إيرباص“، يوم الخميس الماضي، إلغاء عقد منفصل يتعلق بـ 50 طائرة من طراز ”إيه321 نيو“ الأصغر حجما، تعتزم الخطوط الجوية استخدامها في تدشين مسارات جديدة.

وتزيد الخطوة من اتساع هوة خلاف يكاد يتحول إلى صدام نادر في ساحة القضاء، مع تحديد موعد لجلسة إجرائية هو 26 نيسان/ أبريل في لندن، لنظر دعوى قضائية تطالب فيها الخطوط القطرية بأكثر من 600 مليون دولار تعويضا من ”إيرباص“؛ بسبب عيوب في طائرات “إيه 350″.

وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن ”إيرباص كشفت عن إلغاء عقد طائرات إيه 320 نيو، في وثيقة أولية للمرافعات قدمت خلال جلسة تحديد موعد نظر نزاع الطائرات في دائرة تابعة للمحكمة العليا في بريطانيا“.

وذكر متحدث باسم إيرباص: ”نؤكد أننا أنهينا بالفعل عقد 50 طائرة من طراز إيه321، مع الخطوط الجوية القطرية بما يتماشى مع حقوقنا“.

ومن المتوقع أن تحاول الخطوط الجوية القطرية منع إلغاء العقد، بعدما قالت إنها تنوي استلام الطائرات رغم رفضها تسلم المزيد من طراز ”إيه 350“، لحين حل النزاع المتعلق بتآكل في سطح تلك الطائرات الأكبر حجما.

وقالت في دعوى قضائية إنها ”تدرس العواقب العملية“ للقرار المتعلق بطائرات إيه 321″، مضيفة أن ”إيرباص لا يحق لها إعلان حدوث إخلال ببنود العقد استنادا لرفض قطر شراء المزيد من طائرات إيه 350 في النزاع الرئيسي“.

ومن المقرر تسليم أول طائرة من ”إيه 321 نيو“ لقطر في شباط/فبراير 2023، وفقا لشركة الطيران.

ويقول خبراء الصناعة إن هذا الطراز الذي يحظى بإقبال شديد يمكن إعادة بيعه بسهولة، على عكس الطائرات الكبيرة مثل ”إيه 350“ التي تشهد انخفاضا في الطلب مع تفاقم الوضع بسبب الوباء.

وتقول الخطوط الجوية القطرية إن الهيئة التنظيمية المحلية أمرتها بوقف تحليق 21 من أصل 53 طائرة إيه 350 مع بدء ظهور المشاكل، مما أطلق شرارة نزاع مرير مع ”إيرباص“ التي أقرت بوجود مشاكل فنية، لكنها تقول إنه لا توجد مشكلة تتعلق بالسلامة.

وتطالب الخطوط الجوية القطرية بتعويض 618 مليون دولار عن الطائرات الإحدى والعشرين المتوقفة، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار عن كل يوم يمر.

ومن شأن التطورات المتعلقة بالطائرة ”إيه321“ أن تزيد من تلك المطالبات.

وقالت ”إيرباص“ إنها ”ستنكر جملة وتفصيلا“ مزاعم شركة الطيران أمام القضاء، واتهمتها بمحاولة تصوير المشاكل خطأ على أنها تتعلق بالسلامة.

وقالت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي، المسؤولة عن التصميم العام، لكن ليس عن تحديد صلاحية الطيران محليا لكل طائرة في الخدمة، إنها ”لم تجد إلى الآن مشاكل تتعلق بالسلامة في طائرات إيه 350 التي فحصتها.