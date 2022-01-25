"ليوناردو" الإيطالية: لسنا موضع تحقيق في برنامج "يوروفايتر" الكويتي

قالت مجموعة ”ليوناردو“ الإيطالية، للصناعات الدفاعية والفضائية، ”إنها ليست موضع تحقيق قضائي في برنامج يوروفايتر الكويتي“، مبينة أن ”صفقتها بتوريد 28 طائرة تتماشى مع العقد المتفق عليه“.

وتراجعت أسهم شركة ليوناردو بنحو 8% في وقت سابق اليوم الثلاثاء، لتواصل خسائرها من الجلسة، في حين عزا متعاملون ذلك إلى حفظ التحقيق في الصفقة، وفقاً لمعلومات نقلتها ”رويترز“.

من جهتها، قالت هيئة مكافحة الفساد في الكويت، أمس الإثنين، إنها أحالت ضابطين كبيرين في الجيش إلى النيابة العامة؛ للاشتباه بارتكابهما عمليات فساد فيما يتعلق بصفقة شراء طائرات ”يوروفايتر“ من طراز ”تايفون“.

وقالت مجموعة ليوناردو إن عقدها مع الكويت ”لطالما كان قائما على أقصى حد من الشفافية والعدالة، وإن كل صفقة تخضع لفحوصات صارمة“.

وتسلمت القوة الجوية الكويتية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أول طائرتين (يوروفايتر – تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم، التي تتولى مجموعة (ليوناردو) الإيطالية تصنيعها.

وبدأت مراحل مشروع اليوروفايتر الكويتية في عام 2015، لتصميم طائرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية، قادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات.

وأعلنت الكويت سابقاً أن طائرات اليوروفايتر الكويتية تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم، وتتميز بقدرات الحرب الإلكترونية، وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور المتنوع، ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور اي سكان) الأكثر تطورا، ما تعد طفرة حقيقية للقوة الجوية ترتقي بمهارات الطيار الكويتي.

وذكرت الكويت بعد عملية تسلمها لأول طائرتين من الشركة، أن شراء طائرات عسكرية مثل هذه يعكس تطورا جديدا في مستوى التعاون الدولي والشراكة، معتبرة أن ”مشروع يوروفايتر هو مشروع وبرنامج استراتيجي وتنموي بين الكويت وإيطاليا“، ويندرج في علاقات الصداقة القوية والتعاون الذي تحرص الكويت على مواصلته وتعميقه.

و(يوروفايتر تايفون)، التي بلغ ما تم وما يجري تصنيعه منها 623 طائرة، هي مقاتلة متعددة الأدوار، وتعد الأكثر تطورا في العالم، إذ يمكن استخدامها للقيام بمجموعة واسعة من العمليات الجوية، بما في ذلك الرقابة الجوية، ودعم عمليات السلام، وفي السياقات ذات الكثافة التشغيلية العالية.

يذكر أن الدول المشاركة في تصنيع (يوروفايتر) هي إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا، ويعملون على تطوير وتحديث المعدات والأنظمة بشكل مستمر، بما في ذلك رادار الفحص الإلكتروني والأسلحة الجديدة، لتبقى مقاتلة ”تايفون“ ملائمة من الناحية التشغيلية للعقود القادمة.